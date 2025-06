Opinión 14-06-2025

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “SELFIES DEL ALMA”, DE EDUARDO OSORIO?



Poeta talquino. En 97 páginas desfilan poemas e historias, pequeños relatos que recuerdan amores, ilusiones con añoranzas sobre lo que pudo ser y no fue. Es pues una narrativa a veces poética, a veces en prosa o si se quiere una mezcla de ambas que revela el inquieto espíritu del autor.



Osorio, en algunas páginas, hace una autodefinición de sí mismo, encontrando una valoración íntima, profunda de hondo contenido que lo identifica y que le hace decir que ello es más valioso y va más allá que la sola presencia. Es a todas luces un auto retrato de sí mismo que le hace sentir SER. Es lo que define el título de su obra.



En el fundamento de sus escritos hace alusión de que ese “algo” de actuar, escribir, leer o cantar, debe haber sido la causa de la aparición de muchos genios en la historia humana y em la expresión de ese “algo” relata la historia de un popular cantante de bares y rincones del puerto de Valparaíso.



En algunas páginas dice “los sueños no pagan peaje”, “no llores porque ya se terminó, sonríe porque sucedió”, “puedes ser solamente una persona para el mundo, pero para una persona, tú eres el mundo”.



Finalmente hace algunas reflexiones sobre las relaciones matrimoniales, las causas de los fracasos, los sueños que deberían llegar a ser. Esto recuerda a Isaías XI, 6-9. Aunque también se pregunta “¿Cómo es posible que una persona con su frágil existencia conmueva a otra, si el resto de la humanidad está inmersa en guerras, egoísmos, celos, sin dar una gota de sí?”, pero también dice: “Tal vez ocurra algo especial, porque el amor no exige nada, sino que se da”.





¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE