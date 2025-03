Opinión 22-03-2025

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “SER JUSTO EN UN MUNDO INJUSTO”, DE RYAN HOLIDAY?



Este bello texto de Ryan Holiday, en 358 páginas entrega un contenido de la antigua filosofía estoica que aparece plenamente vigente en la actualidad aportando conocimientos para llevar una manera de vivir que permita, como indica el título de la obra, ser justo en un mundo injusto. En efecto, en un mundo en el que las dificultades son constantes, tanto a nivel cercano como planetario, se requiere tener una visión y entendimiento que haga posible vivir no solo para superar adversidades, sino también para vivir en plenitud.



La obra consta de tres partes, en las que se detallan diversas temáticas históricas interesantes que sirven de ejemplo acerca de lo que se está tratando. Lo principal de su contenido es el mostrar 4 virtudes principales para un positivo vivir, a saber, sabiduría, coraje, templanza y justicia, destacando que, de éstas, la justicia es la más importante, lo que se comprueba cuando ella se elimina, no está o se ignora. Más todavía, recalca que ella no debe verse sólo en el ámbito legal o social, sino en la forma como se actúa en las relaciones sociales y en el tomar decisiones.



En definitiva, lo que se puede aprender de las enseñanzas que tiene la narrativa, es que en el panorama actual en que las virtudes (personales o institucionales) se ignoran o socaban, la integridad es posible como modo de vida aportando con ello un poco de humanismo al diario vivir. En conclusión, es un buen libro para afrontar las dificultades de la vida con sabiduría y dignidad.



¡Excelente texto!









¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE