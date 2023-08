Opinión 05-08-2023

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “UNA CUESTION DE TIEMPO”, DE MICHAEL HOEYE?



Es una novela escrita para niños, aunque en realidad, para todo aquel que disfrute con los misterios, investigaciones y acciones tendientes a descubrirlos.



El título obedece a dos hechos: el primero, es que el protagonista –Hermux Tantamoq- es un relojero. Lo segundo, es que la trama se estructura en un devenir en el cual el tiempo apremia. Adicionalmente a lo anterior, por el oficio de Hermux se conocen muchas e interesantes características de más de algún reloj antiguo.



La aventura en sí, tiene relación con la cosmética y el afán de lograr adelantos sobresalientes en esta materia. La trama va en obtener una fórmula de logre dar con el quimero elixir de la eterna juventud, que contra toda posibilidad, existe y es en este contexto que la historia se enriquece por su búsqueda, por su descubrimiento sus características, etc.



En el desarrollo de la narrativa, aunque los personajes del texto son animales (ratones, topos, etc.) tienen todas las características humanas, del habla, del razonamiento y sentimientos y en que también aparecen intrigas, violencias, traiciones, gozo y sufrimiento.



En lo global se asiste a un cambio de vida inesperado: Hermux, pasa de ser un joven ratón relojero, en cuya vida no hay mayores sobresaltos, aparte del diario vivir, a experimentar una frenética vida de investigador privado que poco a poco va desenredando una confusa red en la que un solo segundo puede representar la diferencia entre la vida y la muerte.



El final tiene tres escenarios que son: La resolución del misterio con lo sorpresivo de ello, una desilusión afectiva y un hecho de belleza que entrega alegría y esperanza.



¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE