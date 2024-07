Nacional 27-07-2024

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “VAGABUNDA HE SIDO ”, DE GABRIELA MISTRAL ?



Este bello libro recopila las prosas escritas por Gabriela Mistral durante sus estancias en diferentes lugares. Los períodos de estos pensamientos de la poetisa abarcan desde el año 1922 hasta 1958. La selección fue realizada por Natacha Oyarzún Cartagena y se obtuvo de diversas fuentes, entre ellas, la Biblioteca Nacional de Chile.



Los lugares sobre los que escribe Gabriela son: El Valle Central de Chile, la Patagonia, el paisaje mexicano (en este caso las grutas de Cacahuamilpa y Michoacán), la pampa argentina, El Salvador, Nápoles, Florencia y más. No hay que olvidar que nuestra poetisa fue Consejera del Instituto Internacional de Cooperación intelectual de la Sociedad de las Naciones, en Francia, Cónsul en Italia, España, Portugal, Guatemala, Brasil, Estados Unidos y México. Sobre este último país, decir que en 1952, fue invitada para contribuir a la reforma educacional que se iba a llevar a cabo. La grandeza de la Mistral era pues de una tremenda envergadura internacional.



En la prosa describe no sólo el paisaje de la naturaleza tales como volcanes o paradisiacas construcciones, climas y otras cosas, sino que también las características de algunos tipos de personas que le causaron asombro. Lo mejor es la forma que narra todo, un lenguaje bello y hermoso que hace de su lectura un placer inefable.



Otra dimensión que llama la atención es captar su vastísima cultura en temas de leyendas, mitología, autores clásicos de la literatura, obras de teatro, etc.



Son 110 páginas para leer, aprender y admirar. El título proviene de una de sus cartas del año 1951: “vagabunda, eso he sido yo, llámenme hasta gitana, viciosa de rumbos locos”.



Gabriela Mistral, inmortal y nuestra.

















¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE