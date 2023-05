Opinión 20-05-2023

¿SABÍA UD. POR QUÉ ES INTERESANTE EL LIBRO “Y NO VIVIERON FELICES PARA SIEMPRE”, DE CARMEN GLORIA ARROYO?



Es un bello y ameno texto en el que expone –tarea no fácil- el tema de la separación y/o divorcio del matrimonio o de las parejas. Se comentan variadas situaciones que en tal contexto pueden ocurrir. Entre ellas, el abandono de hogar, el cese de la convivencia, nuevas relaciones, las pensiones de alimentos y más. En sus páginas están presentes otras dimensiones más específicas como la sociedad conyugal, el patrimonio reservado, la separación de bienes, la participación en gananciales y compensaciones económicas entre otras.



En forma particular se trata el caso de los niños, hijos del matrimonio que se separa o divorcia. ¿De quiénes son preferentemente?, ¿Qué dice la ley actual?, la tuición y el cuidado personal, la patria potestad y además del régimen de visita. Se añade a lo anterior, lo relativo a impugnación de la paternidad, presunciones, reclamos, apelaciones y también un capítulo aparte sobre el tema de la violencia familiar y las medidas de protección para las afectadas. ¡Tema no menor y dramático!, tomando en cuenta que sólo en Chile ya van 10 femicidios consumados y 56 frustrados. Otra cifra: entre el 2018 y 2020, fueron 131 femicidios consumados y 381 femicidios frustrados.



En el libro se dan citas variadas anécdotas y algunas historias particulares, sus casos emblemáticos al inicio del ejercicio de la abogacía, su ingreso impensado a la televisión, el aprendizaje que esto le trajo consigo, hasta culminar el ser creadora del “Grupo defensa”, una asociación de abogados que busca otorgar un servicio de calidad a precios razonables, democratizando el acceso de la justicia, pero el mejor relato es aquel en que la autora cuenta su historia personal y familiar desde pequeña hasta su adultez, las dificultades a vencer y sus oportunidades en la vida.



Buen libro.













¡Es mi palabra!



GASPAR DOYLE