Social 05-04-2023

“Saberes integrados”: proponen nueva modalidad educativa



La directora del Magíster en Didáctica de la Matemática de la Universidad Católica del Maule, Andrea Vergara, llamó a los tomadores de decisión a adoptar las propuestas pedagógicas de la OCDE y eliminar las asignaturas “como islas”.

Un llamado a promover saberes integrados y a descartar las asignaturas “como islas”, formuló la académica de la Universidad Católica del Maule (UCM), Andrea Vergara, a las autoridades educativas.

Vergara, también directora del Magíster en Didáctica de la Matemática del citado plantel, sostuvo que la idea corresponde a una de las propuestas elaboradas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su último informe trianual sobre las tendencias económicas, políticas, sociales y tecnológicas que configuran la educación. El documento, titulado “Trends Shaping Education”, explora los “megatrends” que afectarán el futuro del sistema educacional, desde la instrucción temprana hasta los postgrados.

“En general, seguimos mirando a la educación como cápsulas o islas y entonces la transversalidad y la interdisciplina quedan a la buena voluntad de un docente súper motivado. La escuela no debería ser así, sino que debería apuntar a las nuevas metodologías, como el aprendizaje basado en proyectos o en resolución de problemas”, afirmó.

ARTICULAR DIFERENTES DISCIPLINAS

Uno de los mayores retos, según la doctora en Didáctica de la Matemática, será procurar una práctica activa del aprendizaje, articulando diferentes disciplinas en un trabajo pedagógico colaborativo.

“Una de las tendencias más documentadas y con más investigación a la base son las dinámicas STEM. Básicamente lo que se le presenta al estudiante no es un saber en el sentido convencional, sino un proyecto, un caso o una situación que refiere a mi contexto local, que es significativo y que me involucra desde las habilidades que yo tengo. Puede ser desde cómo se resuelve el problema de la basura en mi barrio, hasta de qué manera podemos participar en el tratamiento de los materiales no reutilizables. Ahí el problema es convocante desde distintas cosas”, destacó.

En la misma línea, la académica aseguró que los tomadores de decisión “tendrán que seguir la recomendación de la OCDE tarde o temprano”.

“En Chile hay un enfoque interdisciplinario -precisó-, pero no es operativo porque seguimos teniendo asignaturas. En el magíster vemos esto, porque si bien es un postgrado específico en didáctica de la matemática, se trata de una matemática de cara al mundo, que se hace cargo se los contextos diversos, y de hecho se declara así explícitamente en el programa”.