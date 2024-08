Social 14-08-2024

¿Sabías que las personas sin pensión también pueden acceder a la PGU?



** El Instituto de Previsión Social (IPS) recordó que las personas de 65 años o más sin derecho a pensión en algún régimen previsional también pueden acceder a la Pensión Garantizada Universal, siempre que cumplan con los demás requisitos.



Con frecuencia y por sus distintos canales de atención el IPS y su red ChileAtiende, reciben regularmente esta pregunta: ¿puedo tener la PGU si no tengo cotizaciones para una pensión?



Consultados al respecto, la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Maribel Torrealba Retamal y el Director Regional del IPS Maule, indicaron que la respuesta es la siguiente: “Si una persona tiene 65 años o más, aun cuando no tenga una pensión, puede obtener la Pensión Garantizada Universal (PGU) si cumple un conjunto de requisitos. Lo anterior, porque la PGU, no es solo un complemento a las pensiones ya existentes, sino que, además, permite que accedan a ellas, personas que no han podido completar un ahorro previsional para su vejez” explicó la Seremi.



Respecto a esos requisitos, el Director Regional del IPS Maule, recordó que: “Además de la edad, las personas no deben integrar un grupo familiar perteneciente al 10% más rico de la población y acreditar 20 años de residencia en Chile,



a) Haber cumplido 65 años o más.

b) No integrar un grupo familiar perteneciente al 10 % más rico de la población. Este requisito se revisa en el IPS una vez ingresada la solicitud.

c) Acreditar residencia en Chile por 20 años continuos o discontinuos, desde los 20 años de edad. También, al menos cuatro años de los últimos cinco anteriores a la solicitud del beneficio.

d) Contar con una pensión base calculada menor a la pensión máxima determinada por la normativa para este beneficio. Esta condición también se verifica una vez recibida y analizada la solicitud.





El monto actual del beneficio estatal es de $214.296 mensual.