Sacerdote Alex Troncoso: “Tenemos todo listo para la Cantata a la Virgen del Carmen que se realizará este sábado en Linares”
El sacerdote Alex Troncoso se reunió ayer con el equipo organizador de la Cantata a La Virgen del Carmen que se realizará este sábado en el gimnasio municipal de Linares, con la finalidad de ultimar detalles de los preparativos del evento que cada año concita el interés de la comunidad.
“La Cantata se iniciará este sábado a las 19 horas en el gimnasio municipal, y ya tenemos comprometidos diversos grupos folclóricos de la zona que participarán en esta actividad que también tiene como sello la celebración de los 100 años de la Diócesis”, indicó.
El religioso mencionó que entre las agrupaciones que actuarán este sábado figuran Coironal, Amantes del Folclor, Coro Polifónico, Inapilén, conjunto Hospital de Parral, Voces Otoñales y Fátima Carreño.
“Será una fiesta musical de religiosidad popular en honor a la Patrona de Chile, con una invitación abierta a la comunidad para que pueda disfrutar de las distintas expresiones artísticas”, subrayó el párroco de la Parroquia El Carmen de esta ciudad.
