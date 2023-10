Deportes 20-10-2023

SADP de Deportes Linares agradeció el compromiso de la Municipalidad

- Esperan el próximo año conformar un equipo con reales aspiraciones a la Primera B

Una visita de agradecimiento por parte de quienes integraron la Sociedad Anónima Deportiva Profesional de Deportes Linares , encabezada por el gerente técnico , Rodrigo Valdés y el director técnico Eduardo Lobos, recibió el alcalde Mario Meza.

Al respecto, la autoridad dijo que “para ser muy honesto, yo no esperaba esta visita , pero me dio satisfacción porque el amante de los colores albirrojos reconoce que sin la municipalidad no hubiésemos llegado hasta el mes de mayo , fue una ayuda vital . Quiero aclarar que no es mía ni de Christian González, fue el concejo municipal en su conjunto. Por eso, ellos están conscientes del esfuerzo económico que realizamos a principios de año con un aporte de más de 100 millones de pesos, agregando un esfuerzo que realizamos con la casa del jugador, en lo personal con ayuda de conocidos amigos, generamos una sintonía, aportando 30 millones de pesos para constituir la SADP, y logramos buscar gente que tuviera los sponsors y que se pusiera. Entonces fue algo que costó mucho, fue titánico. Siempre proyecté que íbamos a llegar hasta mayo y aparecen Jaime “pajarito” Valdés y todo su equipo. Espero en los próximos días reunirme con Valdés, con la única finalidad de proyectar un trabajo colaborativo para el 2024”.

“Nuestro objetivo es que Deportes Linares no tenga que pasar penurias y en lo futbolístico estar de la mitad de la tabla hacia arriba, y para conseguir esa meta yo les expresé que contaran con el apoyo de la municipalidad. El amor del hincha de los colores albirrojos es incondicional, una muestra en el último partido que jugó Linares, de local un día sábado al mediodía, había en el estadio más de 1.500 personas esperando ver a Deportes Linares. Eso es un sentido de arraigo y de cariño y es la única entretención para las personas una vez cada 15 días y nosotros tenemos que responder a esos sueños de los albirrojos y seguiremos apoyando como siempre lo hemos hecho. Creo que el próximo año el objetivo debe ser buscar el ascenso a la Primera B y para que ese sueño se haga realidad depende del compromiso no sólo de la municipalidad sino de todos los linarenses, porque el club debe estar en el sitial que le corresponde”, expresó el alcalde Meza.

PUBLICO

El estadístico Diego Barrios, nos hizo llegar la importante información definitiva de la asistencia de público en la Segunda Profesional. En 12 partidos de local, el cuadro de Deportes Concepción, ocupa el primer lugar con un público total de 43.537 y un promedio de 3.628. La segunda ubicación, fue para Fernández Vial, con un total de 13 encuentros, con asistencia de 32.205, promedio 2.477, 31. En la tercera posición, quedó Osorno con 13 partidos, reunió 30.275 en total con un promedio de 2.328,85 espectadores. La cuarta posición fue para los albirrojos, con una fanaticada en 13 partidos, de 14.110 personas, con un promedio de 1.085, 38, por partido. Y finalmente, la quinta ubicación, fue para el descendido Iberia, que, en 13 encuentros, logró llevar 11.573 personas, y un promedio de 890, 23 personas.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo