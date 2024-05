Agricultura 15-05-2024

SAG aclara situación de animales en alta cordillera



A raíz de información publicada en diferentes medios de comunicación sobre la existencia de animales en alta cordillera, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de la región del Maule informa que anualmente la barrera sanitaria Campanario de la provincia de Talca cierra sus operaciones, con personal permanente, el 30 de abril de cada año, considerando que en esa fecha comienza el mal tiempo y nevazones. Los ganaderos que luego de esa fecha permanecen con sus animales en la cordillera deben comunicar su bajada a la oficina del SAG en Talca, a fin de coordinar la subida de los equipos para el control y registro de estos piños. Históricamente esta actividad se ha realizado sin contratiempos.

El Servicio aclara que, el 4 y 5 de mayo se produjo una tormenta de nieve que provocó serios inconvenientes para aquellos animales que aún no habían sido retirados de cordillera. En este sentido, el SAG aclara que la responsabilidad del cuidado de animales y anticipación ante estas situaciones climáticas es exclusiva de los arrieros o propietarios/as de ganado, quienes poseen vasta experiencia en pastoreo de animales en cordillera. No obstante, lo anterior, el SAG ha subido a la barrera Campanario y realizado inspección de animales en 7 jornadas del mes de mayo, cuando se ha solicitado y coordinado con los ganaderos de la provincia.

Al respecto, el encargado regional de protección pecuaria del SAG, Andrés Arbizu, recalcó que, “todos los años la fecha de cierre de esta barrera sanitaria es el 30 de abril por condiciones climáticas; siendo de conocimiento de todos los ganaderos esta información. Por ello, el llamado es a que lo arrieros que hacen uso de campos de veranadas deben bajar sus animales antes de esta fecha para evitar el riesgo que provocan estas nevazones y que dificulta el arreo de los animales”.

Es preciso señalar que, durante la presente temporada 2023-2024 por la barrera Campanario se registró una subida de 13.616 animales, de un total de 16.748 del total provincial. A la fecha según registros SAG han bajado todos los propietarios con sus rebaños, sólo quedando en alta cordillera 416 animales no arriados o rezagados cuando bajaron los piños, los cuales se encuentran en proceso de “rebusque”.

VERANADAS

Las barreras sanitarias son puntos de control, ubicados en alta cordillera por el Servicio Agrícola y Ganadero, para el registro de los animales autorizados que suben y bajan durante la temporada, que va desde noviembre hasta el 30 de abril de cada año. El SAG realiza este control sanitario para que los animales no se ingresen a territorio nacional con enfermedades que no existen en el país y que podrían adquirirlas al estar en campos fronterizos.

Las veranadas son campos cordilleranos que se utilizan en época de verano para pastoreo de animales que suben desde el valle central en busca de alimentación. En la provincia de Talca existen 24 campos de pastoreo autorizados por el SAG para la temporada.