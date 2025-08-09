Agricultura 09-08-2025

SAG avanza en equidad de género y recibe Sello de Oro para Instituciones Públicas otorgado por el PNUD



- La certificación en categoría Oro implica que tras un proceso de trabajo de 2 años el SAG cumplió con altos estándares en cinco áreas clave relacionadas con la igualdad de género, reflejando un compromiso integral en toda la institución.



En el Palacio de La Moneda, el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, recibió el Sello de Igualdad de Género en categoría Oro, otorgado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La ceremonia fue encabezada por el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y el Director Nacional del SAG, José Guajardo Reyes, quien recibió la distinción de manos de la representante residente del PNUD en Chile, Georgiana Braga-Orillard. Este reconocimiento es el resultado de un intenso trabajo de implementación de dos años de distintas políticas y mecanismos orientados a reducir la brecha de género al interior de la institución, así como también en su relación con usuarios y usuarias.



En la ocasión, el Ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, señaló: “Chile acaba de ganar una nueva medalla de oro, un reconocimiento muy significativo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El año pasado, en el marco del Sello de Igualdad de Género, se entregaron solo dos medallas de oro a nivel mundial, y este año fueron tres, todas para instituciones chilenas: el Ministerio de Justicia, la Cancillería y nuestro Servicio Agrícola y Ganadero”.



Por su parte, la representante residente del PNUD en Chile, Georgiana Braga-Orillard, expresó que: “Estamos muy contentos de hacer entrega del Sello de Igualdad de Género, en nivel Oro, al Servicio Agrícola y Ganadero. Fueron dos años de intenso trabajo dentro de la institución para fortalecer sus políticas en esta materia, considerando todos los aspectos, desde la inclusión en el presupuesto hasta el trabajo que el Servicio realiza hacia afuera, con las comunidades rurales y, especialmente, con las mujeres rurales”.



“Para nosotros es muy importante reconocer el trabajo de las mujeres dentro de la institución. Que cumplen muchos roles, pero que durante mucho tiempo estuvieron, en cierta medida, relegadas, postergadas. Hoy se ha logrado hacer tremendas transformaciones internas para darle el espacio y el respeto que le corresponde a cada una de ellas” indicó José Guajardo Reyes, Director Nacional del SAG.





