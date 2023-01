Nacional 03-01-2023

SAG confirmó que un pelícano es el primer caso de gripe Aviar en Valparaíso

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) confirmó este domingo el primer caso de gripe Aviar en la Región de Valparaíso: se trata de un pelícano en la playa de Tunquén.

El jefe de división de Protección Pecuaria del SAG, Carlos Orellana, dio cuenta que pudieron confirmar este caso tras el diagnóstico del laboratorio, lo que -destacó- "permitió que pudiéramos activar todas las coordinaciones".

"Lo principal, y es el llamado a la comunidad, es a que no manipulen las aves, que nos notifiquen y que denuncien los casos. La principal evidencia son aves que están desorientadas, que aparecen en lugares solas -es decir que abandonan su grupo- y donde nosotros normalmente no las veríamos", explicó el experto.

En esta línea, dio como ejemplo que en zonas más urbanas aparezcan pelícanos, la especie "que hasta ahora ha sido más afectada".

Debido a este registro, el SAG determinó aumentar su nivel de alerta, considerando que la enfermedad ya ingresó a una región con una producción avícola muy intensiva.

RECOMENDACIONES DE SEREMI DE SALUD

La seremi de Salud de la región de Valparaíso, Lorena Cofré, comentó que se está trabajando en conjunto al SAG para "adoptar todas las medidas necesarias para resguardar la salud de las personas".

"Aunque esta zoonosis es muy poco transmisible a humanos, la recomendación es no tomar contacto con estas especies, en caso de haber aves muertas o enfermas, llamamos a no tocarlas, ni trasladarlas ni acercarse para evitar la diseminación de la enfermedad" detalló Cofré.

Además, si se encuentra un ave en mal estado o muerta, recomendó a que "se deben usar elementos de protección personal en forma inmediata, llamar y denunciar en SAG a través de los canales de atención habilitados, y esperar que la denuncia sea atendida por personal especializado de ese servicio".