Agricultura 12-09-2023

SAG ha interceptado más de 77 toneladas de papas que ingresan de manera ilegal al país

Los productos provienen de Perú y Bolivia, países con los cuales Chile no cuenta con acuerdos sanitarios para el ingreso de papas para consumo humano, poniendo en grave riesgo la sanidad de la agricultura y eventualmente de las personas.

Los equipos de Vigilancia Post Frontera del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, han redoblado su trabajo tras el aumento del ingreso ilegal de productos silvoagropecuarios en vísperas de Fiestas Patrias, detectando un considerable aumento principalmente de papas con más 77 toneladas decomisadas a la fecha. Los productos ingresan a nuestro país de manera ilegal por pasos no habilitados desde Perú y Bolivia, países con los cuales Chile no tiene acuerdos fitosanitarios para la importación de papas para consumo.

El Director Nacional del SAG, José Guajardo Reyes, señaló que “este tipo de ingreso clandestino pone en grave riesgo la sanidad de nuestra agricultura, ya que estas intercepciones podrían portar plagas no presentes en territorio nacional, afectando la agricultura y a quienes producen, y eventualmente la salud de las personas, poniendo en grave riesgo la seguridad alimentaria de nuestro país”.

Las intercepciones por ingreso ilegal de papas se concentran principalmente en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, puertas de ingreso para este tipo de productos que transitan por pasos ilegales. Es así como el SAG, en coordinación con Carabineros, ha interceptado a la fecha más de 355 toneladas productos silvoagrícolas (frutas, quesos, miel, etc.) y más de 500 mil unidades de huevos. Muchos de estos productos están siendo comercializados en los centros de distribución de la Región Metropolitana, donde también se han redoblado las fiscalizaciones.

Cabe señalar que existen plagas que afectan al cultivo de la papa, como la marchitez bacteriana, el carbón de la papa, entre otras, que pueden causar pérdidas de productividad de hasta un 70%. Por eso el SAG tiene establecida un área libre de plagas de la papa, que abarca a la provincia de Arauco en la región del Biobío y a las regiones de La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

Finalmente, el Director Nacional del SAG hizo un llamado a la ciudadanía: “no cabe duda que el trabajo contra el contrabando de productos silvoagropecuarios que estamos realizando en el SAG junto a las policías es muy relevante. Sin embargo, necesitamos de toda la ayuda de la ciudadanía. Necesitamos que se denuncie este tipo de prácticas y que las personas compren siempre en el comercio establecido. Si bien muchos de estos productos de contrabando son vendidos a bajo costo, la ciudadanía debe saber que a largo plazo, el daño que se hace a nuestro país es gravísimo, porque las plagas y enfermedades pueden ingresar de esta manera a nuestro país. En Chile tenemos una condición sanitaria privilegiada y reconocida en el mundo, y ese tipo de prácticas va en desmedro de ello. Cuidar la sanidad de nuestras plantas, de los animales, bosques, medio ambiente y de las mismas personas es una responsabilidad que compartimos entre todos y todas”.