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sábado 07 de noviembre del 2026
Agricultura 06-11-2026
SAG implementa sistema electrónico para fortalecer el control y trazabilidad de la ketamina de uso veterinario
- La nueva plataforma permitirá registrar digitalmente la prescripción, compra y venta de medicamentos que contienen ketamina, fortaleciendo la trazabilidad y las capacidades de fiscalización para asegurar su uso exclusivamente veterinario. La medida entrará en vigencia el 5 de abril de 2027.
Con el objetivo de fortalecer el control y la trazabilidad de la ketamina de uso veterinario, un medicamento que requiere medidas especiales de supervisión por sus efectos psicotrópicos y los riesgos que implica su uso indebido en las personas, el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, implementó un sistema electrónico obligatorio para su prescripción, compra y venta. La medida comenzará a regir el 5 de abril de 2027 y reemplazará los actuales procedimientos basados en recetas en papel y registros manuales.
La ketamina es un anestésico ampliamente utilizado en medicina veterinaria y, debido a sus características y a la necesidad de resguardar su uso exclusivamente para los fines autorizados, requiere mecanismos de control especiales. La nueva plataforma permitirá registrar digitalmente cada una de las operaciones asociadas a estos productos, desde su importación o fabricación hasta su venta y prescripción por parte de médicos veterinarios.
Entre los principales cambios destaca la incorporación de la prescripción electrónica mediante ClaveÚnica y el registro en línea de las transacciones realizadas por laboratorios, importadores y establecimientos de expendio. Esto permitirá contar con información oportuna, mejorar la trazabilidad de los medicamentos y fortalecer las capacidades de fiscalización del Servicio para detectar eventuales irregularidades.
Como parte de la implementación de esta normativa, el SAG desarrollará actividades de difusión y capacitación dirigidas a médicos veterinarios y establecimientos autorizados, con el fin de facilitar la transición al nuevo sistema y promover una gestión más segura, transparente y responsable de la ketamina de uso veterinario en nuestro país.
Freddy Mora | Imprimir | 273
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