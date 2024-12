Agricultura 06-12-2024

SAG informa avances significativos en las campañas de erradicación de mosca de la fruta



- El ingreso ilegal de productos agrícolas prohibidos representa una de las principales amenazas para la sanidad de la agricultura nacional. A la fecha, el SAG ha decomisado más de 460 toneladas toneladas de productos agrícolas que ingresaron ilegalmente por pasos fronterizos no habilitados.



El Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, informa avances significativos en las campañas contra la mosca de la fruta (Ceratitis capitata), erradicando los focos en las regiones de Tarapacá, Coquimbo y Los Andes-El Sauce, en Valparaíso. Estos logros han permitido levantar las cuarentenas en estas áreas, beneficiando directamente a los productores locales y favoreciendo la exportación de frutas sin tratamientos cuarentenario. Asimismo, el SAG prevé concluir campañas claves en San Esteban (Valparaíso) en diciembre, y en San Bernardo, Lo Espejo (Región Metropolitana) y Chimbarongo (O’Higgins) en enero. Este esfuerzo, desarrollado en conjunto con el sector privado, refuerza el compromiso del SAG con la protección y el desarrollo de la agricultura chilena.



El Director Nacional del SAG, José Guajardo Reyes, expresó su satisfacción por los avances logrados, “nuestro Servicio, una vez más, se encuentra realizando un trabajo efectivo. La lucha contra la mosca de la fruta es cada vez más compleja, debido tanto al cambio climático como a la constante presión de ingreso de esta plaga, de la cual Chile se ha mantenido libre por más de 20 años, a diferencia de otros países del continente. Cada erradicación representa un progreso significativo para nuestro país, beneficiando tanto a la exportación como a la producción nacional, que entrega trabajo y alimentos saludables a toda la ciudadanía”.



Trabajo contra la mosca de la fruta en el norte del país



Los focos aún activos en la zona norte corresponden a los ubicados en puntos específicos de las regiones de Arica y Parinacota y Antofagasta, si bien se proyecta la erradicación de ellos para los primeros meses del próximo año, la presión de ingreso desde los países limítrofes por el ingreso ilegal de productos hospedantes de mosca de la fruta por pasos no habilitados complejiza la situación. A la fecha, el SAG en la región de Arica y Parinacota ha decomisado más de 278 toneladas de frutas ingresadas de manera ilegal al país, detectando en estos productos 15 plagas cuarentenarias, de las cuales 8 corresponden a la mosca de la fruta (Anastrepha y Ceratitis).



El jefe (s) de la División de Protección Agrícola, Forestal y Semillas, Marco Muñoz, destacó el arduo trabajo del Servicio en la erradicación de la mosca de la fruta en la región de Tarapacá: “este hito marca el fin de una de las emergencias fitosanitarias más extensas en el norte del país, gracias a tres años de esfuerzos ininterrumpidos en terreno por parte de nuestros funcionarios y funcionarias”, señaló. Además, resaltó que, durante estas campañas, no se detectaron focos larvarios que justificaran la presencia generacional de la plaga en la región, afectada principalmente por el ingreso clandestino de productos agrícolas portadores de este insecto.



Como parte de las acciones preventivas, el SAG reforzó su rol fiscalizador, logrando decomisar en Tarapacá 415 toneladas de productos agropecuarios en los últimos tres años. Asimismo, se instalaron controles carreteros en El Loa y Quillagua, con el objetivo de evitar la dispersión de la plaga hacia otras zonas del país. “Este trabajo no solo refleja nuestro compromiso con la sanidad vegetal, sino también con la protección de la agricultura nacional”, indicó Marco Muñoz.



FOCOS ACTIVOS DE MOSCA DE LA FRUTA



En las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins, aún persisten algunos focos, pero se proyecta que serán erradicados en los próximos meses. El trabajo del Servicio ha sido clave para asegurar la continuidad de la temporada de exportaciones agrícolas. Al respecto, el jefe (s) de la División de Protección Agrícola, Forestal y Semillas destacó los acuerdos alcanzados con la autoridad china: “Gracias a la confianza en el trabajo del SAG y el sector privado chileno, hemos logrado mantener el flujo de exportaciones hacia este importante mercado asiático. Bajo estrictas condiciones, Chile ha seguido exportando cerezas, alcanzando una de las temporadas más exitosas en la historia de este producto”.



Proteger la sanidad de nuestra agricultura es un compromiso de todas las personas que viven en el país. Por ello, el SAG insta a la ciudadanía a no ingresar productos de origen vegetal a Chile y a adquirir frutas únicamente en el comercio establecido. Estas acciones ayudan a prevenir el ingreso de productos ilegales que amenazan el patrimonio fitosanitario nacional.