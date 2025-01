Agricultura 11-01-2025

SAG intercepta fruta con larvas de Mosca de la Fruta en control fronterizo Paso Vergara

Gracias a la oportuna intercepción, por parte inspectores del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), de fruta fresca que portaban turistas argentinos al ingresar a Chile por el complejo fronterizo Paso Vergara, en Curicó, Región del Maule, se pudo determinar la existencia de 12 larvas de Mosca de la Fruta (Ceratitis capitata), plaga que puede causar gravísimos daños a la producción agrícola nacional.

Durante la revisión, el personal SAG interceptó 600 gramos de damasco fresco, 236 gramos de zapallo italiano y 2,5 kilos de zapallo, todos productos de origen vegetal que tienen prohibido su ingreso a territorio nacional desde el extranjero, precisamente por ser potenciales portadores de plagas y enfermedades que afecten la agricultura. El equipo SAG, en el mismo control fronterizo, determinó la existencia, en un principio, de dos larvas vivas en damascos, las cuales fueron trasladadas -según el procedimiento y con las medidas de resguardo necesarias- junto al resto de la fruta, al laboratorio SAG de Entomología y Acarología de Curicó, para determinar a qué especie pertenecían. Tras el análisis de laboratorio, se confirmó un total de 12 larvas positivas a Ceratitis capitata en la fruta proveniente de Argentina.

Respecto de esta situación, el director regional del SAG, Juan Pablo López Aguilera señaló “durante este último fin de semana, inspectores del Servicio Agrícola y Ganadero interceptaron en fruta proveniente desde Argentina, turistas por cierto, 12 larvas de Mosca de la Fruta; gran preocupación para nosotros esto, pero fue oportuno el accionar de los inspectores en este control fronterizo donde pudieron determinar rápidamente que había presencia de larvas. El llamado que hacemos es a respetar la normativa que tenemos en el país, y sobre todo con algo tan importante para nosotros como es la fito sanidad y el control de la Mosca de la Fruta. Esperemos que tanto argentinos como chilenos, que pasan a la frontera y cuando vuelvan al país, no traigan fruta porque el accionar del SAG estará encima de todo lo que podamos ver como sospechoso. La idea es generar conciencia de que la agricultura se puede afectar y para eso el Servicio Agrícola y Ganadero siempre va a estar presente”.

Por su parte, la Seremi de Agricultura, Claudia Ramos, indicó que “estamos dentro del período de vacaciones, por lo tanto, tenemos muchos turistas que están pasando desde el lado argentino a Chile debido a que tenemos dos pasos en la región; uno es el Pehuenche que está abierto desde el 30 de octubre y el paso Vergara que abrió este 3 de enero; es por eso que en ambas fronteras tenemos a funcionarios/as del SAG para proteger nuestro patrimonio fitosanitario. Así es que, hago un llamado a la población, sobre todo a los turistas que vengan desde Argentina u otros lugares y que utilicen nuestros pasos, que por favor declaren si es que traen este tipo de productos; o para evitar cualquier problema no traerlos ya que acá se pueden abastecer porque estamos en una región que está llena de productos vegetales en plena temporada, por lo que los invitamos a conocer nuestro territorio”.

El SAG hace un llamado a todas las personas que en esta época estival están arribando masivamente a nuestro país, que no traigan productos de origen vegetal y animal, ya que puede contener plagas y enfermedades que pueden dañar seriamente nuestro patrimonio fito y zoosanitario.

El complejo fronterizo Paso Vergara, operativo desde el pasado 03 de enero en la región del Maule, se encuentra ubicado en la ruta internacional J-55 km.90, distante 10 km del límite con Argentina, y pertenece a la comuna de Romeral.