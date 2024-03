Editorial 07-03-2024

Sala Cuna Universal

Con tres votos a favor y uno en contra, la Comisión de Educación aprobó y despachó a la Sala, el proyecto que equipara el derecho de sala cuna para las trabajadoras, los trabajadores y los independientes y crea un fondo solidario para tal efecto.



La iniciativa iniciada en mensaje del ex presidente Sebastián Piñera, que tiene un foco proempleo, fue aprobada previamente por Comisión de Trabajo y Previsión Social. Ahora los legisladores de la instancia de Educación hicieron lo propio como una forma de acelerar su tramitación ya que se encontraban a la espera de una indicación sustitutiva que no ha sido presentada por el Ejecutivo.



Cabe recordar que la propuesta presentada en el 2022, buscaba resolver la discriminación laboral en contra de las mujeres en virtud del artículo 203 del Código del Trabajo. Esta norma restringe el acceso al derecho a sala cuna dado que lo limita a aquellas empresas que cuenten con veinte o más trabajadoras.

De esta forma, la propuesta elimina el requisito mínimo de trabajadoras, con lo que se amplía el beneficio a dos grupos: las trabajadoras de casa particular y las independientes. También incluye a los padres u otros cuidadores cuando tengan el cuidado exclusivo de los menores.

Crea el Fondo de Sala Cuna con el objetivo de contribuir al financiamiento de la provisión de sala cuna. El subsidio se entrega a las empresas y cubre todo o parte de los gastos incurridos por otorgar este beneficio. Dicho fondo se financia a través de la cotización de 0,1% del salario de todos los trabajadores, a cargo del empleador, así como de aportes estatales cuando sea necesario.