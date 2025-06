Política 11-06-2025

Salida de Sandra Lastra desde la seremi de desarrollo social desata conflicto en oficialismo del Maule



Desde el 17 de marzo de 2023, la linarense Sandra Lastra ejercía el cargo de Seremi de Desarrollo Social en la Región del Maule, reemplazando al anterior titular Manuel Yáñez. Hasta ayer, cuando trascendió su salida desde diversas fuentes oficialistas, pero sin comunicaciones públicas desde el Gobierno o Ministerio al respecto.

Lo cierto es que este lunes 9 de junio, en la tarde-noche, comenzó a circular la información respecto que dejaría el cargo. Lo que para diversas fuentes y analistas, no correspondía a la labor realizada hasta la fecha, donde había cumplido labores destacadas en la gestión de una repartición clave que está vinculada a la ejecución de los programas sociales de Gobierno incluyendo diversas áreas, entre ellas y quizás la más sensibles, la habilitación de albergues para personas en situación de calle, y con amplia trayectoria en el servicio público y municipal.

Pero declaraciones comenzaron a surgir ayer, que denotaron el estallido de un conflicto entre las figuras del oficialismo en el Maule. Fue el actual diputado por el Maule Sur (Ind) y ex militante del PS, Jaime Naranjo, quien abrió los fuegos, señalando que la salida de Sandra Lastra obedeció a presiones y peticiones de la senadora socialista, Paulina Vodanovic: “efectivamente, la senadora Paulina Vodanovic pidió la renuncia de la Seremi de Desarrollo Social del Maule, Sandra Lastra. Esto lo señaló la Ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, quien nos dijo a varios diputados que por la buena gestión que ha hecho Sandra Lastra, ella no le está pidiendo la renuncia… sino que la senadora Vodanovic presionó al Ministro del Interior, Álvaro Elizalde, para que el Ministerio del Interior le pidiera la renuncia a Sandra Lastra vía Ministerio de Desarrollo Social. Creo que lo que está ocurriendo en el Maule ex extraordinariamente grave y delicado, en el sentido de que ad portas de un proceso eleccionario, una autoridad parlamentaria esté presionando para ocupar cargos públicos, políticos, a favor de ella… que esté transformando la Región en una agencia de empleo para ella.”.

Según Jaime Naranjo, fueron los diputados oficialistas Consuelo Veloso, Roberto Celedón, Alexis Sepúlveda y a él, a quienes la Ministra de Desarrollo Social confirmó esta versión.

Consultamos al encargado de prensa en el Maule de la senadora PS, Paulina Vodanovic, para contar con una versión de ella al respecto, solicitud que al cierre de esta edición no tenía respuesta.

MINISTERIO



El Ministerio de Desarrollo Social y Familia confirmó ayer en la tarde "que ha aceptado la renuncia

de Sandra Lastra, quien se desempeñado como secretaria regional ministerial de la

regio n del Maule, la cual se hará efectiva a partir del lunes 16 de junio de 2025.

Desde el Ministerio agradecemos su compromiso, dedicación y entrega en el

trabajo realizado.

En calidad de subrogante legal asume Andrea Soto Valdés, directora regional de

FOSIS".