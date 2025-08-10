Opinión 10-08-2025

Salud para todos los niños



Dr. José Ondarza

Jefe de Urgencias de Los Leones Interclínica







Se celebra el Día del Niño, y con él, la emoción de sorprenderlos con regalos y atenciones que llenan de alegría sus días. Sin embargo, más allá de los juguetes y celebraciones, este es un momento ideal también para poner el acento en su bienestar físico y emocional, como uno de los mayores regalos que como adultos responsables podemos entregarles.



Formar una población sana comienza en la infancia, y parte de esa responsabilidad es asegurar controles médicos periódicos para monitorear su desarrollo físico y psicológico. Las visitas regulares al pediatra y a especialistas permiten detectar y tratar a tiempo cualquier condición que pueda afectar su salud, garantizando que crezcan con las herramientas necesarias para enfrentar cada etapa de su vida de forma saludable y segura.



En un mundo que constantemente desafía el equilibrio de toda la población, cuidar el bienestar infantil no se limita a una buena alimentación o actividad física, sino que también a estar atentos a su salud mental y emocional. Las revisiones con profesionales no son una formalidad, sino una oportunidad de acompañarlos de cerca, resolver dudas y reforzar su salud integral.



Este Día del Niño, pensemos también en hacerlos felices a través de su bienestar. Una población sana comienza con niños sanos y con adultos comprometidos con su desarrollo integral. Cuidarlos, llevarlos a sus controles, escucharlos y guiarlos es parte de ese amor que trasciende cualquier regalo, porque proteger su presente es la mejor forma de cuidar nuestro futuro como sociedad.



