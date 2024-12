Opinión 14-12-2024

Salud universal: Un compromiso esencial

Fernanda Carvalho, directora médica de Merck Group Chile.

En el Día Internacional de la Salud Universal, se nos presenta una oportunidad vital para reflexionar sobre la importancia de garantizar que todas las personas, en cualquier lugar, accedan a servicios de salud de calidad, sin enfrentar barreras económicas o sociales. Esta fecha no es solo un recordatorio anual, sino un llamado a la acción colectiva para defender el derecho humano fundamental a la salud.

La salud universal es mucho más que un principio ético; es una base indispensable para el desarrollo sostenible y el bienestar de las sociedades. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) lideran esta causa, promoviendo esfuerzos para avanzar hacia el acceso y la cobertura universales en la región de las Américas . En conjunto con los Estados Miembros, trabajan incansablemente para superar los desafíos que impiden a millones de personas recibir atención esencial .

En un contexto global marcado por crisis sanitarias, desigualdades persistentes y cambios demográficos, asegurar la salud universal es más relevante que nunca. Este concepto no se limita a la disponibilidad de hospitales y medicamentos; implica garantizar el acceso a servicios de prevención, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos de forma oportuna, asequible y efectiva. Además, promueve iniciativas para fomentar estilos de vida saludables, reduciendo desigualdades y mejorando la calidad de vida en las comunidades.

En Merck Chile, creemos que la colaboración entre los sectores público y privado es crucial para hacer realidad esta visión. Nuestro compromiso con la innovación y la investigación científica nos permite desarrollar soluciones médicas que transforman vidas. Sin embargo, somos conscientes de que la innovación debe acompañarse de equidad. La salud universal no se trata solo de avances tecnológicos, sino de hacerlos accesibles a quienes más los necesitan.

El Día Internacional de la Salud Universal nos recuerda que el acceso equitativo a la salud es un derecho, no un privilegio. Este objetivo requiere alianzas sólidas, voluntad política y un enfoque centrado en las personas. Es por ello que reafirmamos nuestro compromiso con este propósito, trabajando para que todos puedan vivir una vida plena y saludable.

Es momento de construir sistemas de salud inclusivos y sostenibles. Salud universal significa bienestar humano, desarrollo social y prosperidad compartida. Juntos, hagámoslo realidad.