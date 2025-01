Policial 19-01-2025

SalvemosElEstero: Diputada Veloso entrega apoyo a vecinos y exige resguardar estero La Sombra ante intervención

Luego de semanas de gestiones para detener las faenas que contaminaban el estero La Sombra, ubicado en el Cajón del Río Achibueno de Linares, la parlamentaria del Maule Sur decidió oficiar a autoridades regionales para mantener una fiscalización permanente sobre las obras paralizadas, además de realizar mitigaciones del impacto generado, establecer una mesa de trabajo y otras medidas conversadas con vecinos.

Rodados que contaminan las piscinas naturales, dañan irreversiblemente el ecosistema y ponen en peligro a los residentes y turistas del sector. Desde inicios de enero, aquellas han sido las preocupaciones de los vecinos y organizaciones ambientales del Cajón del Río Ancoa, quienes llevan semanas denunciando la realización de obras indebidas en la parte superior del estero La Sombra, acusando vertimientos de tierra sobre las aguas cristalinas del lecho fluvial.

Una problemática que motivó protestas en Linares y la provincia, principalmente porque los pobladores apuntan a trabajos de un particular, quien estaría erigiendo una parcelación en el antiguo camino de las Huellas. Ante ello, la diputada del Maule Sur, Consuelo Veloso, inició rápidamente gestiones con otros organismos para detener las construcciones; no obstante, y a pesar de lograrlo, persiste la preocupación de que las obras se puedan reanudar o se instalen nuevas en el sector.

Por lo mismo, la parlamentaria ahora decidió complementar sus acciones con un oficio, dirigido a distintas autoridades como la delegada provincial de Linares, Aly Valderrama; la seremi de Medio Ambiente, Daniela de la Jara; la directora regional de CONAF, María Isabel Florido; el director regional del SAG, Juan Pablo López; y el director regional de la DGA, Héctor Díaz, a fin de establecer una serie de acciones de vigilancia y mitigación.

“La situación que hemos visto en el estero La Sombra es nada menos que inaceptable. El vertimiento de residuos sobre el cauce es un verdadero atentado contra la naturaleza, que pone en riesgo al ecosistema del sector y sus decenas de especies, además de arriesgar la seguridad de quienes visitan este hermoso espacio. Por lo mismo, no podemos permitir que esto se repita bajo ninguna circunstancia”, arguyó la representante del distrito 18.

Entre las medidas solicitadas, junto con reportar qué diligencias han adoptado para proteger el ecosistema del estero, la diputada exige a las autoridades que se mantengan fiscalizaciones permanentes en el sector para evitar que se retomen las obras o inicien nuevas construcciones. Esto, además de detallar las medidas de mitigación que se le exigirán al propietario de las faenas debido al daño ambiental que ha provocado.