martes 26 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Policial 26-08-2025
    San Clemente: Carabineros detuvo a un sujeto por utilización de hilo curado en la vía pública
    Publicidad 12

    Mientras Carabineros de la Comisaría de San Clemente desarrollaban patrullajes preventivos y de seguridad en el sector "Los Lirios", sorprendieron a un sujeto que se preparaba para encumbrar un volantín en una plaza de las cercanías.
    Durante la fiscalización, los funcionarios comprobaron que el hombre no utilizaba un hilo convencional, sino hilo curado, elemento prohibido por la Ley 20.700, normativa que sanciona su uso y comercialización debido al grave riesgo que representa para la seguridad de las personas y el tránsito.
    El individuo fue detenido en el lugar y fue puesto a disposición de la justicia, para continuar con las respectivas investigaciones.
    Por su parte, Carabineros de Chile insta a la prevención del uso de hilo curado; por ende se debe utilizar materiales seguros para los volantines, evitar los espacios cerca de tendidos eléctricos, y denunciar su fabricación y uso ilegal a las autoridades.
    Se trata de una práctica prohibida por la ley, debido a su alto riesgo de causar accidentes graves y cortes.
    Freddy Mora | Imprimir | 109

    Otras noticias

    Fiscalía y Carabineros exponen datos sobre delito de robo de cables
    Fiscalía y Carabineros exponen datos sobre delito de robo de cables
    San Javier: Carabineros detuvo a 2 sujetos por receptación de un vehículo
    San Javier: Carabineros detuvo a 2 sujetos por receptación de un vehículo
    PDI LINARES DETUVO A MENOR DE EDAD CON ÓRDEN VIGENTE POR ROBO
    PDI LINARES DETUVO A MENOR DE EDAD CON ÓRDEN VIGENTE POR ROBO
    Colegio de Profesores definió 11 ejes de acción para los próximos meses
    Colegio de Profesores definió 11 ejes de acción para los próximos meses
    Manejo en estado de ebriedad
    Manejo en estado de ebriedad
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para