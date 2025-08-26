Policial 26-08-2025

San Clemente: Carabineros detuvo a un sujeto por utilización de hilo curado en la vía pública



Mientras Carabineros de la Comisaría de San Clemente desarrollaban patrullajes preventivos y de seguridad en el sector "Los Lirios", sorprendieron a un sujeto que se preparaba para encumbrar un volantín en una plaza de las cercanías.

Durante la fiscalización, los funcionarios comprobaron que el hombre no utilizaba un hilo convencional, sino hilo curado, elemento prohibido por la Ley 20.700, normativa que sanciona su uso y comercialización debido al grave riesgo que representa para la seguridad de las personas y el tránsito.

El individuo fue detenido en el lugar y fue puesto a disposición de la justicia, para continuar con las respectivas investigaciones.

Por su parte, Carabineros de Chile insta a la prevención del uso de hilo curado; por ende se debe utilizar materiales seguros para los volantines, evitar los espacios cerca de tendidos eléctricos, y denunciar su fabricación y uso ilegal a las autoridades.

Se trata de una práctica prohibida por la ley, debido a su alto riesgo de causar accidentes graves y cortes.

