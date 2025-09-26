Policial 26-09-2025

San Clemente: Carabineros realizó una emotiva visita a un suboficial en retiro de la institución policial



En base al acercamiento comunitario, en esta ocasión Carabineros de San Clemente visitaron al Suboficial en Retiro, Moisés Muñoz, de 87 años, que reside en el sector “Las Lomas” con su esposa, a quien conoció cuando fue funcionario en este mismo sector y ya llevan 65 años de matrimonio, además de una hija.

Este hombre sirvió a la Institución Policial de Carabineros de Chile por más de 25 años, destacando su entrega y compromiso desde el año 1959; que fue cuando se embarcó en este desafío de ser Carabinero y brindar seguridad a los chilenos.

En esta oportunidad fue visitado por parte de Carabineros, con el propósito de dar una alegría y un espacio de cariño y amistad, en momentos que se encuentra delicado de salud, estando presente; agradeciendo y reconocimiento su invaluable trayectoria. Porque el espíritu de Carabineros de Chile no olvida a quienes concedieron su vida al servicio y la protección de nuestra ciudadanía, ya que son y serán parte de la historia de la Institución policial por siempre.

Durante la visita, Moisés se mostró gratamente sorprendido y recibió a los funcionarios policiales con alegría; rememorando lo que fue su vida, sus recuerdos de antaño y, con sus ojos llenos de emoción agradeció por el gesto otorgado.



