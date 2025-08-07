Hoy
jueves 07 de agosto del 2025
Policial 07-08-2025
San Javier: accidente de tránsito involucró a camión de transporte de madera
Ayer, cerca del mediodía, en la Ruta L-30-M, la cual une las comunas de San Javier y Constitución, kilómetro 18, un camión de transporte maderero, por causas que se investigan (aparente caída de la carga) colisiona con un vehículo menor, resultando el camión y su acoplado con su carga desprendida en su totalidad, la cual obstaculizó la ruta en ambos sentidos.
El conductor del camión no mantenía lesiones visibles, siendo atendido por personal Samu en el lugar; en tanto, el conductor del vehículo menor quedó solamente con lesiones de carácter leve.
A partir de las 16 horas se normalizó el tránsito de vehículos por la mencionada ruta.
Freddy Mora | Imprimir | 153
