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    Policial 07-11-2026
    San Javier: cantante Américo es condenado por lesiones menos graves tras agredir a su ex pareja Yamila Reyna
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    San Javier: cantante Américo es condenado por lesiones menos graves tras agredir a su ex pareja Yamila Reyna

    En San Javier se realizó ayer la audiencia en el Tribunal de Garantía de esa ciudad, para resolver sobre la denuncia contra el cantante Domingo Vega, conocido como “Américo”, por agresión contra su ex pareja, la actriz Yamila Reyna.
    En el proceso concretado en la instancia judicial, finalmente, el cantante Américo fue condenado por lesiones menos graves y daños en contexto de violencia intrafamiliar.
    El Tribunal, además, impuso una pena de 100 días en libertad con uso de tobillera y reclusión parcial en su domicilio. Además, fijó el pago de 11 Unidades Tributarias. El imputado debió pedir disculpas públicas.
    El Tribunal, junto con ello, autorizó a Américo la salida del país a conciertos en Perú y Bolivia.

    Freddy Mora | Imprimir | 230

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