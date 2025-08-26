Policial 26-08-2025

San Javier: Carabineros detuvo a 2 sujetos por receptación de un vehículo

Cerca de las 18:25 horas del reciente sábado, por medio de la Central de Comunicaciones (Cenco) de Linares, se informó que desde la ciudad de Los Ángeles, una víctima se mantenía el seguimiento de una camioneta 3/4; el que mantenía maquinaria sustraída desde una empresa, durante la madrugada desde la comuna de Loncoche.

Debido a este antecedente, Carabineros de San Javier, se apostó en diferentes intersecciones de la Ruta 5, en dirección norte, siendo divisada a la altura del km. 276, para lo cual se inicia un seguimiento controlado; este finalizó en el km. 272, cuando los antisociales se ven rodeados, descendiendo del vehículo e iniciando su huida de infantería por predios colindantes.

Se detuvo a dos sujetos, además se incautó la camioneta utilizado en el seguimiento por parte de los individuos, la que mantenía encargo vigente por robo desde Valdivia.

Los hombres, ambos adultos, con prontuario policial, fueron puestos disposición de la justicia.



