martes 26 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 26-08-2025
    San Javier: Carabineros detuvo a 2 sujetos por receptación de un vehículo
    Cerca de las 18:25 horas del reciente sábado, por medio de la Central de Comunicaciones (Cenco) de Linares, se informó que desde la ciudad de Los Ángeles, una víctima se mantenía el seguimiento de una camioneta 3/4; el que mantenía maquinaria sustraída desde una empresa, durante la madrugada desde la comuna de Loncoche.
    Debido a este antecedente, Carabineros de San Javier, se apostó en diferentes intersecciones de la Ruta 5, en dirección norte, siendo divisada a la altura del km. 276, para lo cual se inicia un seguimiento controlado; este finalizó en el km. 272, cuando los antisociales se ven rodeados, descendiendo del vehículo e iniciando su huida de infantería por predios colindantes.
    Se detuvo a dos sujetos, además se incautó la camioneta utilizado en el seguimiento por parte de los individuos, la que mantenía encargo vigente por robo desde Valdivia.
    Los hombres, ambos adultos, con prontuario policial, fueron puestos disposición de la justicia.

    Freddy Mora

    Fiscalía y Carabineros exponen datos sobre delito de robo de cables
    San Clemente: Carabineros detuvo a un sujeto por utilización de hilo curado en la vía pública
    PDI LINARES DETUVO A MENOR DE EDAD CON ÓRDEN VIGENTE POR ROBO
    Colegio de Profesores definió 11 ejes de acción para los próximos meses
    Manejo en estado de ebriedad
