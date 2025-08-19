Hoy
martes 19 de agosto del 2025
Policial 19-08-2025
San Javier: Carabineros efectuó la cuenta pública de la gestión operativa 2024
En dependencias de la Quinta Comisaría de Carabineros de San Javier, se realizó la Cuenta Pública 2024, la que estuvo a cargo del Comisario de la zona, Mayor Walter Barramuño; quien entregó de manera detallada la gestión operativa, que destacó por un trabajo policial de calidad, minucioso y focalizado, en l lucha contra el delito.
La instancia fue liderada por el Subprefecto de los Servicios de la Prefectura de Carabineros de Linares NRO.15, Teniente Coronel Pablo García junto a diferentes autoridades y comunidad en general.
Durante la exposición, se mencionó por parte del Mayor Barramuño, que la cantidad total de Procedimientos Policiales desarrolladas en el año 2024 ascendieron a 59.062, en esta misma línea el total de aprehendidos fueron 940, dentro de ello los Delitos de Mayor Connotación social fueron 208; resaltando los ilícitos de robos, hurtos y lesiones y, el total de órdenes judiciales fueron 7.802.
En el ámbito de incautaciones de armas fueron 7, es decir 3 armas cortas, 3 armas largas y 1 catalogada como otros y, respecto a las armas blancas, en total ascendieron a 22 armas blancas, 25 municiones y 6 armas entregadas; asimismo el total de encargos y búsqueda de vehículos fueron 74, de ellos 29 encontrado y 45 con encargo.
Dentro de las estrategias policiales y de seguridad que ejerce Carabineros en cada jornada, resaltan las fiscalizaciones y controles, las que alcanzaron la cifra total en este período de 50.668, de ellos 44.165 vehiculares, 5.707 de identidad, 410 entidades bancarias y comerciales y, 386 a locales de alcoholes.
Además, se destacó dentro de la entrega de la gestión operativa, la labor que efectuando día a día la Oficina de Integración Comunitaria es decir las MICC, recorriendo hasta los lugares más alejados de la zona; basándose en un trabajo comunitario sistemático y cercano.
En este contexto, durante el año 2024 realizaron 690 actuaciones, dentro de ellas reuniones 403 reuniones con las juntas de vecinos y comunidad en general, además de 73 campañas preventivas, 47 recorridos tanto por sectores rurales como urbanos y 167 acciones de otra índole.
Freddy Mora | Imprimir | 41
Otras noticias
Carabineros detuvo a sujeto por el delito de tráfico de drogas en Pelarco
PDI indaga homicidio en Talca de ciudadano haitiano
Sujeto fue baleado en incidente ocurrido en céntrico supermercado de Talca
SENDA realizó balance del programa Tolerancia Cero en fin de semana largo
Linares: Vecinos protestan contra CGE por las alzas de las cuentas de luz…