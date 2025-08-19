Policial 19-08-2025

San Javier: Carabineros efectuó la cuenta pública de la gestión operativa 2024



En dependencias de la Quinta Comisaría de Carabineros de San Javier, se realizó la Cuenta Pública 2024, la que estuvo a cargo del Comisario de la zona, Mayor Walter Barramuño; quien entregó de manera detallada la gestión operativa, que destacó por un trabajo policial de calidad, minucioso y focalizado, en l lucha contra el delito.

La instancia fue liderada por el Subprefecto de los Servicios de la Prefectura de Carabineros de Linares NRO.15, Teniente Coronel Pablo García junto a diferentes autoridades y comunidad en general.

Durante la exposición, se mencionó por parte del Mayor Barramuño, que la cantidad total de Procedimientos Policiales desarrolladas en el año 2024 ascendieron a 59.062, en esta misma línea el total de aprehendidos fueron 940, dentro de ello los Delitos de Mayor Connotación social fueron 208; resaltando los ilícitos de robos, hurtos y lesiones y, el total de órdenes judiciales fueron 7.802.

En el ámbito de incautaciones de armas fueron 7, es decir 3 armas cortas, 3 armas largas y 1 catalogada como otros y, respecto a las armas blancas, en total ascendieron a 22 armas blancas, 25 municiones y 6 armas entregadas; asimismo el total de encargos y búsqueda de vehículos fueron 74, de ellos 29 encontrado y 45 con encargo.

Dentro de las estrategias policiales y de seguridad que ejerce Carabineros en cada jornada, resaltan las fiscalizaciones y controles, las que alcanzaron la cifra total en este período de 50.668, de ellos 44.165 vehiculares, 5.707 de identidad, 410 entidades bancarias y comerciales y, 386 a locales de alcoholes.

Además, se destacó dentro de la entrega de la gestión operativa, la labor que efectuando día a día la Oficina de Integración Comunitaria es decir las MICC, recorriendo hasta los lugares más alejados de la zona; basándose en un trabajo comunitario sistemático y cercano.

En este contexto, durante el año 2024 realizaron 690 actuaciones, dentro de ellas reuniones 403 reuniones con las juntas de vecinos y comunidad en general, además de 73 campañas preventivas, 47 recorridos tanto por sectores rurales como urbanos y 167 acciones de otra índole.



