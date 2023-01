Policial 04-01-2023

San Javier: Carabineros entrega prevención en campings y ríos



Carabineros de la Oficina de Integración Comunitaria de la Quinta Comisaría de San Javier, ya con el verano en pleno desarrollo y alta concurrencia de las personas a las piscinas y ríos, visitan diferentes complejos turísticos, campings de la ciudad y de sus alrededores, tanto de piscinas como ríos y lagunas.

Durante la oportunidad, se entrevistaron con los asistentes que se encontraban disfrutando de la naturaleza que les ofrece la zona, con quienes conversaron y educaron sobre prevención, realizando un llamado a tomar las medidas de autocuidado necesarias para evitar situaciones que pudiesen afectar su entorno, la naturaleza, y claramente poner en riesgo su vida o de las sus familiares o amigos.

En el transcurso de los meses de enero y febrero, se estará trabajando en despliegues preventivos y de seguridad en el contexto de “Verano Seguro”. Dentro de las recomendaciones de mayor relevancia, se destacan no bañarse en lugares prohibidos; practicar la natación de acuerdo a sus propias capacidades; mantener el control de sus niños mientas se bañan sin perderlos jamás de vista; no ingresar a ríos o piscinas después de haber ingerido alimentos; al subir algún tipo de embarcación se debe utilizar chalecos salvavidas; no acercarse al agua si ha ingerido bebidas alcohólicas entre otros consejos, que se estarán reiterando durante toda la época estival; para que turistas y vecinos, tomen conciencia de la importancia de cada una de ellas, para la protección de sus familias y de sí mismos.

Carabineros realiza una llamado a todas las personas, a valorar la seguridad y tomar todas las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de accidente, ya que esto depende de cada uno; Prevenir accidentes o riesgos innecesarios, es cuidar la vida, y con ello disfrutar de un agradable verano, con alegría y gratos momentos junto a sus seres queridos.