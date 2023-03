Policial 03-03-2023

San Javier: Carabineros entrega recomendaciones para prevenir robo en domicilios y comercio

Con el propósito de crear conciencia de autocuidado y seguridad, es que los Carabineros comunitarios de la Quinta Comisaria de San Javier, desarrolla de forma permanente campañas preventivas en la comuna. En esta ocasión, se han enfocado a locatarios comerciales, peatones y dueñas de casa, para evitar los robos en lugar no habitado y habitado.

Carabineros, recorrieron los locales comerciales del centro de la ciudad y a su vez de sus alrededores, además de las diferentes villas y poblaciones generando un acercamiento directo con los vecino, advirtiendo a mantener las medidas respectivas, para sortear los delitos que ocurren en contra de la propiedad y contra las personas, para estos se realizó la entrega de recomendaciones de seguridad, las cuales fueron explicadas por los funcionarios policiales.

En caso de robo no reacciones impulsivamente, no se resista e informe inmediatamente al 133 o Plan cuadrante de Carabineros.

Y formalice la denuncia inmediatamente en la Comisaría más cercana al lugar del robo.