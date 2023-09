Policial 06-09-2023

San Javier: Carabineros llama a no usar hilo curado y encumbrar volantines en lugares seguros

Con la llegada del mes de la Patria diversas actividades tradicionales también aparecen, como lo es elevar volantines. En este contexto, Carabineros de la Quinta Comisaría de San Javier comenzó con distintas acciones comunicacionales respecto a ello.

En este sentido, las campañas buscan advertir sobre los riesgos de utilizar hilo curado, enfatizando en que puede afectar la integridad física propia y/o la de terceros, ya que el hilo “envidriado” o “curado”, produce lesiones graves, ya que se trata de un elemento físico de alta resistencia, altamente cortante, que puede llegar incluso a terminar en amputaciones traumáticas.

Los funcionarios policiales, recorrieron la comuna y, tanto a transeúntes y en locales comerciales se entregaron consejos de seguridad y autocuidado. Entre las recomendaciones se resaltó que debe comprobar que el lugar de elevación de los volantines debe ser seguro (no estar cerca de tendidos eléctricos) y los niños deben ser supervisados de un adulto al ejercer dicha acción; no usar metal o papel de aluminio en la elaboración del volantín; no utilizar hilo curado; no cruzar calles a la hora de elevar volantines, con el fin de no generar accidentes por la distracción y no rescatar volantines atrapados en el cableado público.

Estas acciones se continuarán realizando, de manera de advertir a la ciudadanía, sobre los peligros de utilizar hilo curado y, de esta forma ir creando conciencia sobre ello para evitar accidentes que en ocasiones pueden causar la muerte.