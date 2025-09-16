Policial 16-09-2025

San Javier: con simulación Carabineros y Bomberos busca concientizar a la conducción segura y responsable en Fiestas Patrias

Carabineros de la localidad rural de Nirivilo, dependientes de la Quinta Comisaría de San Javier, en un trabajo colaborativo con Bomberos de la Séptima Compañía, en plena Ruta L-30-m durante el fin de semana, llevó a cabo un simulacro de accidente de tránsito entre un vehículo y un ciclista; en el que producto de ello, fallece una persona en el lugar.

Una intervención que no dejo a nadie indiferente, siendo un impacto para todos quienes se trasladaban por el lugar y fueron testigo de ello, siendo uno de los propósitos de este accionar en vísperas de Fiestas Patrias.

Carabineros y Bomberos se unieron en estas fechas de celebraciones, en que los accidentes viales aumentan, para provocar conciencia en conductores, ciclistas y peatones y para la comunidad en general, llamando a la prudencia en las decisiones y en el actuar, lo que en ocasiones puede marcar el resto de la vida.

El Jefe del Retén de Carabineros de Nirivilo en San Javier, Suboficial Patricio Alcántara, reiteró el llamado a la comunidad a disfrutar con responsabilidad y seguridad en Fiestas Patrias: “Lo que queremos generar por medio de esta intervención urbana o simulacro, es educar a la comunidad sobre la prevención ante accidentes de tránsito, porque está en las manos de cada persona evitarlo y, de manera conjunta, debemos batallar por este propósito, y lo más importante la conciencia, la responsabilidad y la seguridad; y, por sobre todo, evitar el consumo excesivo de alcohol, y si lo hace, no conduzca”.

La ciudadanía valoró la iniciativa, en este Mes de la Patria, ya que el objetivo es que estos días sean familiares y sin tragedias, basado en que la seguridad vial es responsabilidad de todos.

