Policial 04-08-2023

San Javier: Concejal UDI formalizado por lesiones tras incidente con uno de sus pares

La Fiscalía formalizó ayer por lesiones al Concejal (UDI) de San Javier, Luis Alarcón Núñez, tras el incidente ocurrido en la sesión del Concejo Municipal del miércoles, donde agredió a uno de sus pares, lo que quedó registrado en cámaras y ratificado por testigos.

La victima fu el también concejal Rodrigo Osorio (RD), en un episodio ocurrido una vez finalizada la sesión de Concejo Municipal.

El Fiscal Jefe de la comuna, Patricio Caroca, expuso los antecedentes antes el Tribunal de Garantía de esa ciudad, quedando el imputado con medidas cautelares.

En la sesión de Concejo, estaba previsto explicar la investigación que realizó la Contraloría por la extracción de áridos en la comuna. Sesión que terminó con dos concejales involucrados en hechos de violencia verbal y física. ,

Al respecto, el Alcalde de San Javier, Jorge Silva, fue tajante al indicar que “no comparto ningún tipo de violencia venga de quien venga, y ya sea física o verbal. Pero hubo tres concejales coincidentemente que insisten en atribuirme una responsabilidad al respecto”.

“Como alcalde y presidente del concejo municipal, no puedo aceptar este tipo de situaciones, no comparto ningún tipo de actos violentos y 3 concejales fueron responsables de múltiples situaciones que provocaron amenazas e insultos entre los concejales hacia mi persona y contra los funcionarios municipales, si hay que seguir presentando denuncias no me temblará la mano”, expresó.