Crónica 21-09-2023

San Javier cuenta con tres nuevas camionetas y un camión limpia fosas



• Hasta la comuna e San Javier se trasladó la Gobernadora Regional, Cristina Bravo para realizar la entrega de tres camionetas y un camión limpia fosas, los cuales tuvieron una inversión de $217 millones aproximadamente



La iniciativa de las tres camionetas fue presentada a través de la Circular 33 del Gobierno Regional del Maule, la cual está enfocada en mejorar la entrega de los servicios municipales en terreno para los sectores rurales y urbanos, siendo utilizadas por los diversos departamentos municipales agilizando así las salidas de terreno dando una respuesta más rápida a la comunidad.



En la oportunidad, estuvieron presentes, la Gobernadora Regional, Cristina Bravo; el alcalde, Jorge Silva y los consejeros regionales, Cecilia Parham y Rodrigo Hermosilla.



La Gobernadora Regional, Cristina Bravo señaló que “estamos junto a nuestros consejeros regionales y nuestro alcalde entregando tres camionetas 4x4 y un camión limpia fosas que es fundamental para el desarrollo de todas las tareas que tienen que hacer desde el municipio. Es fundamental sobre todo el camión limpia fosas que vienen a dar solución a más de 176 familias que están esperando limpiar sus fosas y mejorar su calidad de vida. En la última emergencia vimos la necesidad que tienen los equipos de emergencia de los municipios de tener instrumentos y herramientas que permitan poder salir a terreno, acudir en la emergencia no solo para llegar con ayuda, sino que también sirven para evacuar, así que, desde el Gobierno Regional del Maule junto a nuestros consejeros, valoramos esta entrega”.



Actualmente la comuna de San Javier presenta alrededor de 2.250 viviendas en los sectores rurales que presentan soluciones individuales, las cuales no pueden ser cubiertas por el actual camión limpia fosas que presenta la Municipalidad de San Javier. Es por eso por lo que se espera que, con este proyecto, se logre aumentar la oferta actual de limpieza de fosas, satisfaciendo la totalidad de la demanda dándole una mejor calidad de vida a las personas.



El alcalde de San Javier, Jorge Silva, añadió que “es una alegría, porque estos vehículos sirven para resolver los problemas de nuestra comunidad, sobre todo de aquellas personas que necesitan del camión limpia fosas, porque es una necesidad, ya que ellos particularmente hacen sus gastos para solucionar este problema y eso también deteriora lo que es la economía familiar y con esto le vamos a dar solución a esas familias que están esperando hace mucho tiempo, porque teníamos uno, pero no teníamos la capacidad y con esto se resuelve. Quiero dar las gracias a la Gobernadora Cristina Bravo y los consejeros, quienes han aprobado tres camionetas también para solucionar los temas municipales, porque ya estaban deterioradas nuestras camionetas de tantos años, ya que tenemos una ruralidad muy grande y esto nos va a favorecer en nuestras tareas cotidianas para satisfacer la necesidad de la comunidad”.