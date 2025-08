Policial 06-08-2025

San Javier: dos graves accidentes en menos de 24 horas reavivan llamado urgente por doble vía en la Ruta L-30-M



En menos de 24 horas, la Ruta L-30-M ha sido escenario de dos graves accidentes de tránsito: uno de ellos con resultado fatal y otro que dejó un saldo de 11 pasajeros lesionados. Estos nuevos hechos han vuelto a encender las alarmas respecto de la urgente necesidad de intervenir esta peligrosa vía, que conecta las comunas de San Javier y Constitución, y que es clave para la conectividad, la economía y la seguridad de miles de personas en la Región del Maule.

La Ruta L-30-M es vital para el transporte de productos como madera, pescados y mariscos desde el litoral del Maule hacia el resto del país, además de ser el camino diario de miles de personas que se movilizan entre sectores rurales como Huerta de Maule, Nirivilo y otras localidades del secano interior.

Actualmente, esta carretera figura como la cuarta más peligrosa de la Región del Maule en número de accidentes con víctimas fatales, y año tras año las cifras de siniestros siguen en aumento. Con ello, también crece el sufrimiento de familias que pierden a sus seres queridos en una vía que, desde hace años, exige una solución estructural urgente.

Ante esta dramática situación, el Alcalde de San Javier, Jorge Silva Sepúlveda, ha realizado un llamado categórico al Gobierno para que se acelere el proyecto de doble va entre San Javier y Constitución, una iniciativa largamente esperada por la comunidad.

“Estamos hablando de vidas humanas, de familias destruidas. Esta situación es insostenible y no puede seguir esperando”, afirmó el jefe comunal.

“Aquí no estamos pidiendo privilegios, estamos exigiendo justicia social para nuestros vecinos, para los trabajadores, para los transportistas, para los estudiantes. Le pedimos respuestas concretas al Gobierno: esta ruta no puede seguir siendo sinónimo de tragedias. Necesitamos acciones ahora”.

El edil expresó su temor, compartido por autoridades locales y la ciudadanía, de que el proyecto se vea nuevamente entrampado en trámites burocráticos o en la falta de voluntad política, a pesar de su carácter urgente y estratégico.