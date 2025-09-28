Policial 28-09-2025

San Javier: el lunes formalizarán a banda narco desarticulada por la PDI



Mañana se definirá el futuro procesal de 6 detenidos, en el marco de un operativo antinarcóticos desplegados por la PDI y Fiscalía en San Javier y Talca.

Una investigación encabezada por la Fiscalía y ejecutada por el equipo Modelo Territorial Cero (MT-0) de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la policía civil de esa comuna, permitió acreditar la participación de una organización delictiva dedicada a la comercialización de drogas y a la comisión de delitos violentos.

El operativo incluyó masivos allanamientos en domicilios de San Javier y Talca, donde fueron detenidos seis imputados, entre ellos un adolescente de 16 años y un adulto de nacionalidad ecuatoriana.

En las diligencias se incautó cocaína y marihuana, armas de fuego, un vehículo y diversos elementos utilizados para delinquir.

el jefe de la Bicrim San Javier, subprefecto José Quintana, agregó que “este es un trabajo de mediano aliento que fue realizado por la PDI junto con la fiscalía local, la cual está asociada a la investigación de una banda criminal organizada de la comuna, dedicada a diferentes delitos asociados a hechos violentos y también al tráfico ilícito de sustancias en pequeñas cantidades. La culminación de esta investigación generó el allanamiento y la detención de los integrantes de esta banda criminal en diferentes comunas con inmuebles que se irrumpieron, los cuales también permitieron la incautación de diferentes elementos asociados a los ilícitos, como también a una importante cantidad de droga a granel y dosificada lista para ser comercializada”.

La formalización de cargos en contra de los imputados, se realizará este lunes tras ampliación de la detención decretada por el Tribunal de Garantía.

