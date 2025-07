Policial 09-07-2025

San Javier: impulsan campaña para entrega de armas en manos de particulares



Basados en la campaña preventiva y de seguridad “Entrega tu arma”, Carabineros de la 5ta.Comisaría de San Javier difundió la importancia de ello, en diferentes sectores de la comuna, tanos rurales como urbanos, para llegar a toda la ciudadanía y concientizar, con el propósito de minimizar la ocurrencia de delitos y de hechos violentos en la zona.

Las armas pueden ser entregadas en cualquier unidad policial (comisarías, subcomisarías, u otros) y el tipo de arma puede ser heredada, no inscrita, transformada, sin importar la condición en que se encuentren.

En este contexto, el Jefe de la Oficina de Integración Comunitaria de la 5ta.Comisaría de San Javier, quien lideró la campaña mencionada, Suboficial Mayor Anthony Silva destacó “Con estas acciones preventivas, buscamos reiterara a la ciudadanía la importancia de entregar las armas y, proporcionar la información necesaria para que sepan como deben hacerlo y, lógicamente instar a las personas que mantienen armas de manera ilegal en los domicilios a entregarlas” dijo el Suboficial Mayor Silva.

La idea es que las personas regularicen ese armamento o si no la quieren mantener o no saben qué hacer con ella, la entreguen de forma voluntaria y, aquellas que no deseen contar con un arma blanca o de fuego en sus hogares, pueden realizar la entrega voluntaria, de forma anónima, sin entregar sus datos personales y de manera segura.

Se entregó material con las indicaciones detalladas y números para efectuar sus consultas, además de recibir orientación, por parte de los funcionarios policiales, además de material gráfico en el que se estipula detalladamente las modificaciones establecidas en la Ley de Armas.