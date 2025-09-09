Social 09-09-2025

San Javier inaugura nueva bodega comunitaria

• Este proyecto significó una inversión de más de $110 millones a través del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) y beneficiará a más de 900 vecinos de Alquihue.

El encargado de la Unidad Regional Subdere (URS) del Maule, Hugo Silva Lemus, llegó hasta el sector Alquihue de San Javier para inaugurar junto al alcalde Jorge Silva, la delegada presidencial provincial, Aly Valderrama, autoridades regionales, concejales, vecinas y vecinos de la comuna, el proyecto “Construcción Bodega Municipal, Sector Alquihue”, que fue financiado con recursos del Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) con una inversión de más de $110 millones.



El proyecto contempló la construcción de una bodega de 240 m2, edificados en base de radier de hormigón G-20, con muros de albañilería y cubierta de policarbonato. Donde se contempla un recinto general con dos entradas, el cual se utilizará para guardar maquinaria, equipos, equipamiento, entre otros artículos comunitarios. Por otro lado, esta obra consideró un portón de acceso de 35 m2 y toda la tramitación de conexión con la empresa eléctrica.

“Esto representa el esfuerzo que ha hecho el gobierno, de estar trabajando en conjunto con los gobiernos locales, ya que sabemos que ellos son quienes mejor conocen las necesidades de su comunidad. En ese aspecto como Gobierno, estamos dispuestos a seguir apoyando con recursos para poder mejorar la calidad de vida las vecinas y vecinos de San Javier”, destacó el encargado regional de Subdere Maule, Hugo Silva Lemus.

Por su parte, alcalde de San Javier, Jorge Silva, señaló que “muy contento de entregar oficialmente esta bodega municipal multiuso, que le sirve también a la comunidad y al Club de Huasos Laboral, que en su cancha de rodeo se está entregando a la comunidad”.

Antiguamente, los vecinos del sector Alquihue no contaban con espacio físico para el bodegaje de su mobiliario, insumos, herramientas y entre otros artefactos, por lo que debían guardar los implementos en viviendas de particulares. Esto provocaba un constante deterioro producto de los múltiples traslados y el inadecuado bodegaje.

La delegada presidencial provincial de Linares, Aly Valderrama, sostuvo que “podemos llegar a las comunidades, podemos mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos entregándoles un espacio en donde ellos puedan desempeñar su trabajo”.

Juan Rosales, presidente del Club de Huasos Laboral, señaló que “estamos bastante contentos porque hace años estábamos luchando por tener nuestro galpón y agradecer a todas las autoridades presentes por su trabajo y esfuerzo”.

