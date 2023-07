Policial 26-07-2023

San Javier: instalan señalética en peligroso Cruce Las Rosas

Nueve personas fallecieron el pasado 26 de junio luego que un vehículo arrollara a seis personas y embistiera a otro automóvil que se mantenía al costado de la ruta, en una “semi” berma de la curva las Rosas. Desde esa fecha hasta hoy, en el kilómetro 271 de la Ruta 5 Sur se instaló señalética que reduce velocidad máxima a 80 kilómetros por hora, otro que anticipa la peligrosidad de la denominada “curva de la muerte” y barras alertadoras, medidas insuficientes dijo el Alcalde de San Javier, Jorge Silva, para evitar más accidentes y víctimas fatales.

“Esto no basta, necesitamos que el Ministerio de Obras Públicas MOP y la concesionaria de la ruta 5 sur avancen en intervenciones mayores, porque la velocidad que se redujo a 80, nadie la respeta, todos pasan a más de 120 (kilómetros por hora). Nosotros como comuna vamos a seguir insistiendo en que se expropie el terreno, porque esa curva debe ser eliminada y continuar como una recta”, agregó.

El alcalde Jorge Silva, precisó que, “es necesario instalar iluminación en ese lugar, San Javier no puede seguir marcando un punto rojo de accidentes aquí en la Ruta 5 sur, el último accidente dejó 9 víctimas fatales, es decir, estamos hablando de 9 familias de chilenos y chilenas destruidas. Entonces como alcalde, como autoridad y como ciudadano que ocupa la carretera no podemos hacer como que aquí no pasa absolutamente nada”.

Según estadísticas, entre el año 2019 y los primeros 5 meses de 2023, el número de colisiones, choques u otros accidentes, llega a 7.226, totalizando 392 muertos en las cercanías del kilómetro 271 de la Ruta 5 Sur.