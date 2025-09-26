Policial 26-09-2025

San Javier: investigan robo en planta de revisión técnica



En la Caletera de la Ruta 5 Sur, a la altura del km. 274, en la comuna de San Javier, donde está ubicada una planta revisión técnica, desconocidos ingresaron a las oficinas administrativas de dicho recinto ayer en la madrugada.

Forzaron puertas y caja fuerte, robaron dinero en efectivo, en este caso, alrededor de 1 millón 300 mil pesos.

Al tomar conocimiento de la denuncia, la Fiscalía instruyó la concurrencia de personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Quinta Comisaría de San Javier, para continuar con las respectivas investigaciones.

