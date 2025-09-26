Hoy
viernes 26 de septiembre del 2025
Policial 26-09-2025
San Javier: investigan robo en planta de revisión técnica
En la Caletera de la Ruta 5 Sur, a la altura del km. 274, en la comuna de San Javier, donde está ubicada una planta revisión técnica, desconocidos ingresaron a las oficinas administrativas de dicho recinto ayer en la madrugada.
Forzaron puertas y caja fuerte, robaron dinero en efectivo, en este caso, alrededor de 1 millón 300 mil pesos.
Al tomar conocimiento de la denuncia, la Fiscalía instruyó la concurrencia de personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Quinta Comisaría de San Javier, para continuar con las respectivas investigaciones.
Freddy Mora | Imprimir | 110
Otras noticias
San Clemente: Carabineros realizó una emotiva visita a un suboficial en…
Linares: 3 detenidos tras secuestro de mujer obligada a ingresar droga…
Delegada Presidencial: “Vamos a tener la presencia de viento en toda…
Estudiantes de la Escuela Los Leones visitaron a Carabineros de Linares
Linares: suman quinta denuncia de delito sexual contra ex entrenador de…