Policial 17-10-2023

San Javier: lanzan primera campaña preventiva para evitar incendios forestales



En la Ruta L30-M con L26-M en San Javier, se realizó por parte de Carabineros junto a la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres(DGRD) y Seguridad Municipal de la Municipalidad de la comuna, además del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) y la Corporación Nacional Forestal (CONAF), una campaña para orientar a los conductores que circulan por el lugar, en el contexto de la prevención de incendios forestales; ya anticipándose a la temporada de verano que ya se aproxima y por ende a los riesgos que son inminentes, sobre todo por los cambios climáticos que está viviendo el planeta en los últimos tiempos.

Dentro de la recomendaciones entregadas a la ciudadanía se destacó: Nunca encender fuego al aire libre, salvo en lugares claramente habilitados para ello; en caso de realizar una fogata, hacerlo en lugares despejados de pasto, ramas, árboles o elementos que puedan arder; además, de delimitar la zona del fuego para impedir o evitar que se propague; No encender fuego al aire libre, salvo en lugares claramente habilitados para ello.

En caso de realizar una fogata, hacerlo en lugares despejados de pasto, ramas, árboles o elementos que puedan arder; jamás lanzar colillas de cigarrillos encendidas en las rutas o caminos ni dejar basura en parques naturales o en sitios solitarios con malezas; no realizar fogatas en sectores que no sean apropiados para ello y por sobre todo, jamás realizar quemas de pastizales.

Por su parte el Comisario (S) de la5ta.Comisaría de San Javier, Capitán Walter Barramuño mencionó que “en cada una de las acciones preventivas y de seguridad que se generan en la comuna, con respecto a evitar incendios forestales, además de orientar y educar a la comunidad sobre ello, estamos como Carabineros de Chile participando activamente. Con el propósito de estar alineados con las diferentes entidades relacionadas y trabajar colaborativamente en la prevención de los incendios.

Carabineros continuará realizando diversas campañas de autocuidado, además de conservar una activa presencia en las distintas actividades que se realicen en este contexto.

No olvides, que ante cualquier emergencia se pueden comunicar al Fono 133 de Carabineros de Chile, 132 de Bomberos de Chile o al 130 de Conaf.