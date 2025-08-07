Hoy
jueves 07 de agosto del 2025
Policial 07-08-2025
San Javier: PDI detuvo a tres personas por infracción a la ley de drogas.
En base a investigación de la Agrupación Microtráfico Cero (MT0) de San Javier, en coordinación con la Fiscalía Local de la comuna, se logró la detención de un hombre y dos mujeres por venta de drogas.
Luego de materializar una orden judicial de entrada y registro, incautaron 202,27 grs. de cocaína base (652 dosis) y 0,52 grs. de clorhidrato de cocaína, sustancias ilícitas avaluadas en 1 millón 400 mil; además, de 101 mil 200 pesos.
La Fiscalía de San Javier formalizó de cargos a los tres imputados por el delito de tráfico de droga, logrando la prisión preventiva de cada uno de ellos y fijando un plazo de investigación de dos meses.
Luego de materializar una orden judicial de entrada y registro, incautaron 202,27 grs. de cocaína base (652 dosis) y 0,52 grs. de clorhidrato de cocaína, sustancias ilícitas avaluadas en 1 millón 400 mil; además, de 101 mil 200 pesos.
La Fiscalía de San Javier formalizó de cargos a los tres imputados por el delito de tráfico de droga, logrando la prisión preventiva de cada uno de ellos y fijando un plazo de investigación de dos meses.
Freddy Mora | Imprimir | 110
Otras noticias
Linares: Tres accidentes de tránsito movilizaron a Bomberos y alertan…
Investigan homicidio en Sector Nuevo Amanecer de Linares
San Javier: accidente de tránsito involucró a camión de transporte de…
Linares: Tres accidentes de tránsito movilizaron a Bomberos y alertan…
Parral:asalto a camión dejó una persona lesionada con arma cortante