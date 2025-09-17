Social 17-09-2025

San Javier se prepara para vivir Fiestas Patrias seguras y en familia

La Municipalidad, junto a Carabineros, anunció una serie de medidas que buscan que la Fiesta de la Chilenidad —que se desarrollará entre el 18 y el 20 de septiembre en el Estadio Municipal— sea un espacio de alegría, encuentro y tranquilidad para todos.

El alcalde Jorge Silva Sepúlveda destacó que este año se reforzó la seguridad con mayor personal externo y un mejor anclaje en la carpa principal, garantizando que las celebraciones se desarrollen sin contratiempos.

Por su parte, el mayor de Carabineros Walter Barramuño, expresó que sumarán medidas innovadoras, como pulseras de identificación para niños y niñas, que permitirán mayor tranquilidad a las familias en caso de extravío. Además, durante todo el fin de semana se desplegarán controles carreteros para evitar tragedias y proteger la vida, reiterando el llamado a no conducir bajo los efectos del alcohol.

