miércoles 17 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Social 17-09-2025
    San Javier se prepara para vivir Fiestas Patrias seguras y en familia
    Publicidad 12
    La Municipalidad, junto a Carabineros, anunció una serie de medidas que buscan que la Fiesta de la Chilenidad —que se desarrollará entre el 18 y el 20 de septiembre en el Estadio Municipal— sea un espacio de alegría, encuentro y tranquilidad para todos.
    El alcalde Jorge Silva Sepúlveda destacó que este año se reforzó la seguridad con mayor personal externo y un mejor anclaje en la carpa principal, garantizando que las celebraciones se desarrollen sin contratiempos.
    Por su parte, el mayor de Carabineros Walter Barramuño, expresó que sumarán medidas innovadoras, como pulseras de identificación para niños y niñas, que permitirán mayor tranquilidad a las familias en caso de extravío. Además, durante todo el fin de semana se desplegarán controles carreteros para evitar tragedias y proteger la vida, reiterando el llamado a no conducir bajo los efectos del alcohol.
    Freddy Mora | Imprimir | 45

    Otras noticias

    Alcohol y violencia: los riesgos que amenazan a niñas y niños en Fiestas Patrias
    Alcohol y violencia: los riesgos que amenazan a niñas y niños en Fiestas…
    Longaví: Cesfam Amanda Benavente ofreció su primer esquinazo de Fiestas Patrias con el programa “Más Adultos Mayores Autovalentes”
    Longaví: Cesfam Amanda Benavente ofreció su primer esquinazo de Fiestas…
    Linares: Nacional de cueca Senior también dará realce a la celebración dieciochera
    Linares: Nacional de cueca Senior también dará realce a la celebración…
    Expo Market Maule convirtió a Putagán en una Verdadera Fiesta del Emprendimiento
    Expo Market Maule convirtió a Putagán en una Verdadera Fiesta del Emprendimiento
    En La Moneda: Representantes del Colegio Margot Loyola de Linares asisten a la Décima Versión del Premio a la Trayectoria Nacional en Cultura Tradicional
    En La Moneda: Representantes del Colegio Margot Loyola de Linares asisten…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para