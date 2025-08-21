Crónica 21-08-2025

San Javier vuelve a destacarse a nivel nacional por su gestión municipal





En una ceremonia que convocó a autoridades, funcionarios y funcionarias municipales, la Municipalidad de San Javier fue nuevamente reconocida a nivel nacional por su sobresaliente labor administrativa y sus buenas prácticas en gestión pública. El galardón, otorgado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), le confiere a la comuna el Primer Lugar Nacional en la categoría 3 del Premio FIGEM 2024.



Este prestigioso premio destaca el desempeño responsable y transparente de los gobiernos locales en materias clave como finanzas, eficiencia administrativa y cumplimiento normativo. En ese contexto, San Javier se consolida como un ejemplo de excelencia y compromiso con el desarrollo territorial y el bienestar de sus habitantes.



La distinción fue entregada por el Jefe Nacional de la División de Municipalidades de SUBDERE, Francisco Pinochet Rojas, al alcalde Jorge Ignacio Silva Sepúlveda, en un acto que reafirma el liderazgo sostenido de San Javier como referente en gestión pública. “Con esta nueva distinción, San Javier consolida su lugar como una referencia nacional en materia de gestión municipal, reafirmando su compromiso con una administración pública eficiente, cercana y orientada a las verdaderas necesidades de la comunidad.”



Por su parte, el alcalde Silva expresó su orgullo por el reconocimiento, subrayando el valor colectivo del logro: “Este premio FIGEM 2024, que recibimos con humildad y alegría, no es un trofeo para guardar en una vitrina. Es un logro que nos posiciona, por octavo año consecutivo, como una de las municipalidades más eficientes y comprometidas del país”.



