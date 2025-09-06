sábado 06 de septiembre del 2025
    Opinión 06-09-2025
    SANTA MARIA DE IQUIQUE”, CARLOS TROMBEN?
    Esta novela de Tromben, relata su visión de cómo y por qué se produjo en diciembre de 1907, lo que ha se ha dado en llamar “la matanza de Santa María”, una escuela en Iquique en que fueron asesinados obreros en huelga, por tropas militares con órdenes desafortunadas, intencionadas, interesadas, de otro tipo o todas ellas. El hecho es históricamente conocido, no obstante, el aporte de este libro es la enseñanza que entrega al relatar esos trágicos sucesos.

    Por ejemplo:
    - En primer lugar, el poner atención sobre la relación existente entre capital y trabajo.
    - Aprender que cada acción conlleva una o varias consecuencias y en cualquier ámbito implica tomar plena conciencia de ellas, pues generan una gran responsabilidad, especialmente cuando dichas decisiones repercuten en otras personas.
    - Tratar de que lo que se realice esté dentro del ámbito de lo justo, ya que la justicia trae la paz. De lo contrario, cuando se trata de personas, las consecuencias pueden perdurar por generaciones, afectando con el tiempo incluso a quienes no tuvieron relación alguna con lo ocurrido en aquel momento y circunstancia. La injusticia genera división, rencor y animadversión.

    En definitiva, es un llamado a la responsabilidad, a preocuparse por las condiciones de vida del prójimo, por tener la capacidad, el tiempo y la disposición de escuchar, de llegar a acuerdos que eviten polarizar situaciones que terminan como el caso en comento, en tragedias injustificables. La obra, en consecuencia, muestra que no obtener positivas lecciones de cuánto ha ocurrido en la historia de Chile, es que no se ha aprendido nada.



    ¡Es mi palabra!

    GASPAR DOYLE
