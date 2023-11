Nacional 01-11-2023

Santiago 2023: Revelan la lista de los artistas que cerrarán la ceremonia de los Juegos Panamericanos

La cita será el 5 de noviembre a las 20:00 horas en en Estadio Bicentenario de La Florida. Sin embargo, no hay entradas para el público, y el evento solo se podrá ver a través de los diferentes canales oficiales que transmitirán la fiesta.

Todo principio tiene un fin, y los Juegos Panamericanos se están acercando a su término. Es por esto que Santiago 2023 anunció los artistas que clausurarán la ceremonia de cierre de este evento deportivo. El 5 de noviembre, a las 20:00 horas el Estadio Bicentenario de La Florida celebrará el cierre de la cita continental, en una ceremonia de dos horas. Este evento no solo festejará el deporte, sino que también se realizará un homenaje a la cultura y el entretenimiento.

Uno de los momentos más destacados de la noche será el show nacional a cargo de los artistas chilenos, Inti Illimani Histórico, Pascuala Ilabaca y Joe Vasconcellos, cuyas actuaciones irán desde el folklore y la cumbia hasta el rock, con un mensaje de unidad y celebración. En el ámbito internacional se presentará el reconocido cantante de bachata Prince Royce. El artista estadounidense de ascendencia dominicana cantará sus éxitos y convertirá el estadio en una pista de baile. "Estamos felices de anunciar detalles sobre el show de cierre, que será un evento memorable para unos juegos históricos, donde una vez más uniremos deporte y cultura", dijo Harold Mayne-Nicholls, director ejecutivo de Santiago 2023. "Nos iremos con un orgullo tremendo y nos preocuparemos de que el cierre sea de un altísimo nivel", señaló Neven Ilic, presidente de Panam Sports. El codirector creativo de Balich, Pablo Solari, destacó que la ceremonia de clausura será "una fiesta bellísima, que dejará un legado muy importante para Chile". Pero la ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos no tendrá entradas disponibles para el público. Aun así, las personas podrán disfrutar del cierre a través de los diferentes canales oficiales que transmitirán la fiesta.