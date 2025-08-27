Hoy
jueves 28 de agosto del 2025
Nacional 27-08-2025
Santiago rozó los 28 grados y Meteorología advierte: "Se va a poner peor"
Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, abordó en Cooperativa las calurosas tardes y mañanas frías que se han registrado en la Región Metropolitana, marcando este martes una máxima de 27,5 grados y una mínima de 3,8.
Si bien ya se registró la máxima de la semana, el meteorólogo advirtió que "se va a poner peor", porque "mañana vamos a estar con una mínima más alta, de 6 grados, y 21, la máxima. (Pero) el jueves sí vamos a notar la diferencia, porque la máxima solamente alcanzará los 15 grados y el día más frío va a ser viernes con 13 y el sábado con 14 grados".
En ese sentido, alertó que "el jueves en la mañana algo de neblina vamos a tener y para el viernes algunas lloviznas podríamos tener en la madrugada y parte de la mañana, en Santiago".
El experto explicó que "hay un sistema frontal que está empujando todas esas nubes para este jueves y viernes. El frente mismo llega (a Santiago) el sábado, pero viene muy debilitado".
Si bien ya se registró la máxima de la semana, el meteorólogo advirtió que "se va a poner peor", porque "mañana vamos a estar con una mínima más alta, de 6 grados, y 21, la máxima. (Pero) el jueves sí vamos a notar la diferencia, porque la máxima solamente alcanzará los 15 grados y el día más frío va a ser viernes con 13 y el sábado con 14 grados".
En ese sentido, alertó que "el jueves en la mañana algo de neblina vamos a tener y para el viernes algunas lloviznas podríamos tener en la madrugada y parte de la mañana, en Santiago".
El experto explicó que "hay un sistema frontal que está empujando todas esas nubes para este jueves y viernes. El frente mismo llega (a Santiago) el sábado, pero viene muy debilitado".
Freddy Mora | Imprimir | 83
Otras noticias
Otro síntoma del deterioro laboral: Despidos por necesidad de la empresa…
Eros Ramazzotti vuelve a Chile en 2026: Fecha, recinto y entradas
Don Francisco confirma regreso de "Sábado Gigante" a 10 años…
ALGO MÁS QUE PALABRAS Los deberes a realizar; en cualquier parte del…
Mínimas de hasta 2 grados bajo cero se esperan en Santiago este fin de…