Nacional 27-08-2025

Santiago rozó los 28 grados y Meteorología advierte: "Se va a poner peor"

Arnaldo Zúñiga, de la Dirección Meteorológica de Chile, abordó en Cooperativa las calurosas tardes y mañanas frías que se han registrado en la Región Metropolitana, marcando este martes una máxima de 27,5 grados y una mínima de 3,8.

Si bien ya se registró la máxima de la semana, el meteorólogo advirtió que "se va a poner peor", porque "mañana vamos a estar con una mínima más alta, de 6 grados, y 21, la máxima. (Pero) el jueves sí vamos a notar la diferencia, porque la máxima solamente alcanzará los 15 grados y el día más frío va a ser viernes con 13 y el sábado con 14 grados".

En ese sentido, alertó que "el jueves en la mañana algo de neblina vamos a tener y para el viernes algunas lloviznas podríamos tener en la madrugada y parte de la mañana, en Santiago".



El experto explicó que "hay un sistema frontal que está empujando todas esas nubes para este jueves y viernes. El frente mismo llega (a Santiago) el sábado, pero viene muy debilitado".



