Nacional 04-07-2025

Se acabó Corona: Multitienda adelanta su cierre y pone fin a 70 años de historia



Un emblema del retail chileno concluyó su historia de 70 años esta semana: se trata de Corona, que adelantó su anunciado cierre, el cual, según informó la firma la semana pasada, se concretaría el próximo 10 de julio. Sin embargo, según fuentes conocedoras del proceso, el martes sus 51 tiendas bajaron las cortinas de forma definitiva.

La firma cruzaba una difícil crisis financiera, que intentó enfrentar con una reorganización. No obstante, y si bien el plan fue aprobado por sus acreedores, finalmente no consiguió los $22 mil millones que requería para la reestructuración, por lo que se declaró en quiebra y programó un cierre para el 10 de julio, el cual se adelantó, según informó la compañía a sus trabajadores. Ni la página web de la compañía ni su aplicación se encuentran operativas. "Nuestro sitio no se encuentra disponible ¡Gracias por su comprensión!", se puede leer al abrir la web. La semana pasada la firma anunció un remate final, con "todo a 5 lucas", lo que generó filas en sus puntos de venta a lo largo del país. Luego implementó la modalidad 3x2. La venta fue tan exitosa que -comenta un conocedor del caso- las 51 tiendas cerraron el martes. "Quedó muy poco, no era necesario seguir abriendo las tiendas", señalaron las mismas fuentes.