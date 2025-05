Deportes 27-05-2025

Se acabo la ilusión: Panimávida quedó eliminado en Copa de Campeones Serie de Honor

Nada que reprochar . Quizás un poco de ingenuidad en este tipo de competencias o a lo mejor un poco de inmadurez para mantener un resultado en el partido . El cuadro de la AFAL comenzó muy bien , puesto que tempranamente se puso en ventaja, incluso logró estar 2 a 0 en el guarismo . Aunque todos sabemos que este resultado es siempre engañoso , ya que existe un relajamiento por parte del cuadro que va ganando y exceso de confianza .

A los 8 minutos , Vicente Yáñez , aprovechó el pase de Héctor “conejito “ Muñoz y con tranquilidad ante la salida del portero dejó el balón al fondo de la red , provocando la algarabía en la barra de Panimávida que llegó en gran cantidad a San Javier , para apoyar a su equipo .

Un silencio en la fanaticada de Colo – Colo, que no podían creer . Pero , a los 16 minutos , aumentaría Panimávida , luego de un tiro de esquina , donde no puede despejar la defensa de Colo -Colo , y Edgar Saldaña , como en sus mejores tiempos, con disparo a ras de hierba , apuntaba la segunda conquista para los forasteros, para gritarlo a todo pulmón . Con ese marcador el representativo de las Termas y Aguas de Panimávida , estaba logrando llegar a la final.

Claro que, a los 22 minutos , luego de una pelota detenida , que despeja a medias la defensa de Panimávida , llegó un centro que fue conectado por la cabeza de Andrés Pandorfa , para decretar el descuento de Colo -Colo de San Javier , que se fue con todo para cambiar la historia del encuentro . Con la ventaja transitoria , Panimávida , se fue al descanso .

En la etapa de complemento, a los 17 , lo tuvo el cuadro de la comuna de Colbún para haber aumentado en dos ocasiones. Se cumplía el minuto 21 y se apagaban las esperanzas para el cuadro de Pani , porque llegó la igualdad , tras un certero cabezazo de Alejandro González que dejó parado al portero Sepúlveda y colocó el empate 2 a 2 , un verdadero balde de agua fría para los dirigidos por el técnico Hernán Soto . Cuando todos pensábamos que nos íbamos a los lanzamientos penales tras la igualdad , una falla en la defensa de Panimávida , permitió que Oscar González aprovechara un remate, enviando el balón al fondo de la red , apuntando el 3 a 2 a favor de Colo – Colo de San Javier .

A los 40 minutos vino la jugada que sin duda marcó el desarrollo del encuentro . Un centro de Alejandro Muñoz , y la pelota da en la mano del defensa Andrés Pandorfa, en el área , claro penal que no fue sancionado por el juez Sergio Flores , que más encima le mostró en esa jugada, por reclamar, tarjeta amarilla al jugador Saldaña . Era un lanzamiento penal clarito para Pani , literalmente un penal del porte de la torre de una Catedral , que Flores no quiso sancionar dejando en claro su paupérrimo desempeño en el campo de juego, ya que además no aplicó el mismo criterio , puesto que cobró una mano en el área de Panimávida , lo que permitió que Colo -Colo de San Javier ganara el partido por 4 a 2 , un resultado que, lamentablemente, tuvo como protagonista el juez Sergio Flores que esperamos reciba una sanción por el mal desempeño , ya que estuvo presente en el partido , el timonel de ANFA Regional, Iván Muñoz .

El término de una ilusión que comenzó en el mes de marzo para Panimávida y que se apagó en una gélida tarde en la comuna de San Javier . Con esto Linares se quedó sin representantes para disputar la final en serie de Honor .

DATOS

Luego de la eliminación de Panimávida , recordar que Linares , con el equipo de Provincial , logró el año 1978 el titulo regional . En el año 1980 , fue Panimávida, que no pudo esta vez , y entre 1983 y 1987 el cuadro de San Luis fue cinco veces campeón regional , y en 1988 fue campeón interregional en Temuco, y desde ahí que ninguna serie de Honor de la comuna de Linares ha logrado levantar la Copa.

Tal como lo dijimos al principio de la nota , nada que reprochar , por su esfuerzo , garra y con grandes jugadores como Daniel Saldaña , Nico Vergara , Alejandro Muñoz, Roberto Arellano , Brayan Molina , Edgar Saldaña y Urra . Faltó un poquito tal vez de picardía en el buen sentido de la palabra . Agradecer a todos los muchachos dirigidos por Hernán Soto . Faltó un cachito , aunque lo dejaron todo en la cancha . Esta es una derrota que duele , pero que entrega las fuerzas para levantarse y seguir luchando .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo