Se acabó la racha: Albirrojos cayeron por la mínima ante el sublíder Deportes Concepción

- Equipo evidenció una baja en el rendimiento futbolístico

Desde los primeros minutos fue el equipo “lila” que buscó el arco de Gustavo Merino. Recién a los 2 minutos fue Ignacio Mesías el que le sacaba pintura al pórtico de los linarenses . A los 8 minutos fue Sebastián Peñaloza que se fue eludiendo a defensas, sacó el centro y no alcanzó a llegar Felipe Escobar . Al minuto 24 , cabezazo de Flavio Rojas y atento el arco del león de Collao . Luego sería Nicolás Forttes , inquietando . Pero , Concepción entró con más ganas y a los 36 , tapadón de Merino que ahogó el grito de gol de los penquistas . Con una pálida actuación de los albirrojos , se van al descanso repartiendo puntos .

COMPLEMENTO

El equipo de Manuel Suárez seguía con su dinámica de juego , de transición rápida sin mediocampo . Un Linares al que ni siquiera los cambios le dieron un efecto al letargo futbolístico. Con Gustavo Merino transformándose nuevamente en figura . Claro que Concepción no venía en busca de un empate , quería más , porque quieren seguir detrás del puntero Melipilla . A los 70 minutos llegó un centro de Claudio Fernández , que había ingresado hace poco, y encontró la cabeza de Fabrizio Manzo , que conectó el balón para anidar la pelotita al fondo de la red y darle los tres puntos al equipo visitante . Y, de paso, dejar con muchas dudas al Depo que ahora quedó a 7 puntos del colista y a solo 6 del penúltimo.

Este sábado también en el Tucapel Bustamante Lastra , enfrentará a un rival directo para escapar de los últimos lugares , al cuadro de Lautaro de Buin , encuentro pactado para las 17:30 horas .

Fueron 1.776 personas lo que sumó el público controlado en el estadio , que abandonaron el recinto deportivo , masticando una derrota . Aunque en la cancha, objetivamente, se marcó la diferencia entre un elenco que tiene muchas alternativas y ocupa el subliderato del campeonato . Se acaba la racha positiva del “Kalule” Meléndez, pero hay que seguir manteniendo la esperanza.

REACCIÓN

Lo que llamó la atención es que en la zona de prensa no hubo declaraciones de los jugadores albirrojos . Pero sí habló el técnico Rodrigo “Kalule” Meléndez: “ no fue uno de los mejores partidos que tuvimos . Nos costó encontrarnos en partido trabado en líneas generales . Son esos encuentros donde tenemos que estar al máximo concentrados . Suele suceder con estos equipos que están arriba en la tabla , que tienen una y te liquidan . Analizaremos en profundidad junto a los jugadores y a seguir avanzando porque nos quedan partidos donde hay que sumar para las pretensiones nuestras y esperamos tener un mejor partido el sábado ante Lautaro de Buin”.

TABLA DE POSICIONES

El equipo del potro solitario es el actual líder del torneo , tras vencer el pasado fin de semana , con 34 puntos ; Deportes Concepción y Puerto Montt , con 32 ; General Velásquez y Deportes Rengo , con 29 ; San Antonio Unido , 28 ; Osorno , 23 ; Deportes Linares , 20 ; Real San Joaquín y Lautaro de Buin ,18 ; Concón National 17 ; Provincial Ovalle , con 15 , (que se quedó sin técnico tras la renuncia del ex técnico de Linares , Luis Pérez Franco) ; Trasandino , 14 y colista Fernández Vial , con 13 .



