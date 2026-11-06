Opinión 06-11-2026

Se acerca la Navidad… ¿y la billetera se esconde o sale a endeudarse?

Noviembre apenas comienza y ya hay vitrinas que parecen competir por quién anuncia

primero la Navidad. Luces, árboles, adornos, juguetes y regalos comienzan a tomarse los

escaparates, recordándonos que se acerca esa época del año en que hasta el más distraído

termina haciendo cuentas.

El problema es que las vitrinas están llenas de entusiasmo, pero el bolsillo de muchos

linarenses no parece estar tan entusiasmado.

Porque una cosa es mirar una hermosa decoración navideña y otra muy distinta es

preguntarse cuánto costará poner algo parecido en casa. Una cosa es soñar con regalos para

los hijos y otra es revisar la billetera, la cuenta bancaria y la lista de gastos pendientes.

Pero seamos sinceros: cuando se acerca la Navidad, parece que a muchos se les despierta

un espíritu comprador que no conoce límites. Aparecen las tarjetas de crédito, los avances

en efectivo, las cuotas y hasta ese dinero que estaba destinado para otras necesidades. Todo

parece justificarse cuando se trata de comprar un regalo y ver la sonrisa de los hijos.

Y claro, ¿quién no quiere regalarles una linda Navidad a los suyos? El problema comienza

cuando la emoción de diciembre le gana a la prudencia y terminamos comprando más de lo

que realmente podemos pagar.

Porque después llega enero, se terminan las fiestas, se guardan los adornos y aparecen los

estados de cuenta. Y ahí la Navidad deja de tener villancicos para convertirse en una

verdadera serenata de cuotas, intereses y compromisos pendientes.

No se trata de quitarle la ilusión a nadie ni de decir que las familias no deben hacer

esfuerzos por sus hijos. Al contrario, se entiende perfectamente ese deseo de entregarles

una alegría, especialmente cuando durante el año las cosas no han sido fáciles. Pero

también vale la pena recordar que el cariño no se mide por el precio de un regalo ni por la

cantidad de paquetes debajo del árbol.

Quizás esta Navidad deberíamos recuperar un poquito el sentido de estas fechas. Compartir,

acompañar, reunirse y regalar desde las posibilidades de cada hogar, sin convertir las fiestas

en una competencia por quién compra más o quién tiene el regalo más caro.

Porque mientras las vitrinas siguen brillando y el comercio se prepara para una de sus

temporadas más esperadas, muchas familias tendrán que hacer verdaderos malabares para

llegar a fin de mes.

Y aquí viene la pregunta: ¿vale realmente la pena endeudarse para tener una Navidad llena

de regalos, si después tendremos que comenzar el año con el bolsillo castigado?

Al final, los adornos se guardan, los regalos se olvidan y las cuentas llegan. Pero el cariño,

cuando es verdadero, no necesita envoltorio.

Así que cuénteme, querido lector: ¿usted es de los que prepara la Navidad con anticipación

y compra según su bolsillo, o de los que se entusiasma con las vitrinas, saca la tarjeta y

después le deja el problema al enero?

¡Porque Papá Noel puede traer regalos, pero las tarjetas de crédito no traen magia para

pagar las cuotas!